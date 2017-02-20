20.02.2017 12:38:33

Motosiklet hırsızı şüphelisi tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet hırsızlığına karışan 3 kişiden 1'i yakalanarak tutuklandı.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet hırsızlığına karışan 3 kişiden 1'i yakalanarak tutuklandı.Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Ekrem Ödemiş Caddesi üzerinde saat 01.45 sıralarında devriye gezen polis ekipleri, daha önce birçok hırsızlık suçu bulunduğu iddia edilen motosiklet hırsızlarından A.Ç.'yi (18) suçüstü yakaladı. Diğer iki kişi ise kaçarak uzaklaştı.A.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer iki kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor. (Tİ - EFE)