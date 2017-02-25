25.02.2017 19:36:38
Hindistan'da kaydedilen görüntülerde, 3 gencin yolda yürüdüğü görülüyor.
Yolda seyreden bir motosiklet grubun arasına dalarak gençlerden birine çarpıyor.
Metrelerce savrulan gencin yardımına arkadaşları koşarken olay anı güvenlik kamerasına yansıyor.
Motosiklet adama böyle çarptı
Motosiklet, yolda yürüyen adama böyle çarptı. Hindistan'da kaydedilen görüntülerde, 3 gencin yolda yürüdüğü görülüyorMotosiklet, yolda yürüyen adama böyle çarptı.
Hindistan'da kaydedilen görüntülerde, 3 gencin yolda yürüdüğü görülüyor.
Yolda seyreden bir motosiklet grubun arasına dalarak gençlerden birine çarpıyor.
Metrelerce savrulan gencin yardımına arkadaşları koşarken olay anı güvenlik kamerasına yansıyor.