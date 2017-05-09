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Motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı
10.05.2017 10:06:37

Motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 21 milyon 362 bin 512 oldu.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 21 milyon 362 bin 512 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Mart ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 362 bin 512 adet taşıtın yüzde 53,8'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 102 bin 899 taşıt içinde otomobil yüzde 54,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 19,9 ile kamyonet, yüzde 10,7 ile motosiklet, yüzde 6,9 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 7,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 58,3 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 47,5, minibüste yüzde 185, otobüste yüzde 17,3, kamyonette yüzde 78, kamyonda yüzde 48,1, motosiklette yüzde 72, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 441,2, traktörde ise yüzde 36,5 olarak gerçekleşti.

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 0,9 artış gerçekleşti. Bu artış minibüste yüzde 71,8, otobüste yüzde 16,2, kamyonette yüzde 28,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 310,1 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 5,9, kamyonda yüzde 13,2, motosiklette yüzde 16,7, traktörde ise yüzde 3,9 azalış oldu.

Ocak-Mart döneminde 296 bin 555 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 24 bin 467 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 272 bin 88 adet arttı.

Devri yapılan toplam 675 bin 972 adet taşıt içinde otomobil yüzde 69 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,8 ile kamyonet, yüzde 4,7 ile motosiklet, yüzde 3,6 ile traktör takip etti. Mart ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,9'unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 493 bin 249 adet otomobilin yüzde 39'u LPG, yüzde 34,1'i dizel, yüzde 26,5'i benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 oldu.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan 56 bin 310 adet otomobilin yüzde 17,4'ünün Renault, yüzde 10,9'unun Volkswagen, yüzde 7'sinin Hyundai, yüzde 6,7'sinin Fiat, yüzde 6,2'sinin Dacia, yüzde 5,6'sının Opel, yüzde 4,8'inin Ford, yüzde 4,7'sinin Honda, yüzde 4,3'ünün Mercedes-Benz, yüzde 4,1'inin Nissan olduğu, yüzde 28,3'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 179 bin 116 adet otomobilin yüzde 40,2'si 1501-1600, yüzde 28,7'si 1401-1500, yüzde 13,7'si 1300 ve altı, yüzde 12,8'i 1301-1400, yüzde 3,3'ü 1601-2000, yüzde 1,3'ü 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 179 bin 116 adet otomobilin yüzde 59,8'i beyaz, yüzde 16'sı gri, yüzde 8'i siyah ve yüzde 5,4'ü kırmızı iken yüzde 10,8'i diğer renklerde oldu.
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