02.03.2017 09:04:46

Motorlu engelli aracı geçim kaynağı oldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 25 yaşındayken çıktığı ağaçtan düştükten sonra belden aşağısı felç olan Emir Hadi Dağdır(57), 32 yıldır motorlu engelli aracı ile tüm ilçeyi gezerek sattığı ürünlerle kendisini ve ailesini geçindiriyor.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde 25 yaşındayken çıktığı ağaçtan düştükten sonra belden aşağısı felç olan Emir Hadi Dağdır(57), 32 yıldır motorlu engelli aracı ile tüm ilçeyi gezerek sattığı ürünlerle kendisini ve ailesini geçindiriyor.Engelli motosikletinde simit satarak evini geçindirdiğini belirten Emir Hadi Dağdır, "Fatsa'da yıllardır engelli aracı olan motosikletim ile simit, poğaça ve tatlı çeşitleri satıyorum. Ekmek bu dönemlerde deyim yerindeyse aslanın ağzında. Ben de çalışmayı çok seviyorum. Yürüyemediğim için bir motosiklet aldım. Şimdi engelli aracımla geçimimi sağlıyorum. Fatsalılar bana güveniyor ve benden alışveriş yapıyorlar. Genelde ilçenin sahil kısmında aracımla satış yapıyorum" dedi.Yıllardır motosikletiyle simit sattığını söyleyen simitçi Dağdır, "Yürüyemediğim için sakat arabamla iş yapıyorum. Simit satarak evimi geçindiriyorum. Fatsalı hemşehrilerimiz bu konuda çok anlayışlı. Bana her zaman yardımcı oluyorlar. Duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.