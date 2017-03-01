01.03.2017 10:43:37

Motorine indirim geliyor

Motorin fiyatlarına 2 Mart 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Twitter hesabından duyurdu

PUİS'in yaptığı duyuru şöyle;

"Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için, motorin grubunda 02 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere pompa satış fiyatlarında 7 kuruş indirim beklenmektedir. 01 Mart 2017 02 Mart 2017 tarihlerinde benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmemektedir."