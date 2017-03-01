01.03.2017 10:39:17
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasından (PÜİS) alınan bilgiye göre gece yarısından itibaren motorinin pompa satış fiyatında 7 kuruş indirim bekleniyor. Motorinin litre fiyatı indirim sonrasında ortalama olarak İstanbul'da 4,64 liradan 4,57 liraya, Ankara'da 4,69 liradan 4,62 liraya, İzmir'de ise 4,67 liradan 4,60 liraya düşecek.
Motorinde indirim bekleniyor
Motorinin pompa satış fiyatına gece yarısından itibaren 7 kuruş indirim bekleniyorMotorinin pompa satış fiyatına gece yarısından itibaren 7 kuruş indirim bekleniyor.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasından (PÜİS) alınan bilgiye göre gece yarısından itibaren motorinin pompa satış fiyatında 7 kuruş indirim bekleniyor. Motorinin litre fiyatı indirim sonrasında ortalama olarak İstanbul'da 4,64 liradan 4,57 liraya, Ankara'da 4,69 liradan 4,62 liraya, İzmir'de ise 4,67 liradan 4,60 liraya düşecek.