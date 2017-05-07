Motor sporları
2017 Türkiye Pist Şampiyonası'nda ilk ayak mücadelesi İzmir'de yapıldıMotor sporlarında 2017 Türkiye Pist Şampiyonası birinci ayağında dereceye girenler belli oldu.
İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde dünkü sıralama turlarıyla başlayan mücadelede bugün yarış heyecanı yaşandı.
Bu sezon 5 ayak üzerinden koşulacak ve tümüne İzmir'in ev sahipliği yapacağı Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağı 1-2 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
İlk ayak yarışlarında kategorilerinde dereceye girenler şöyle:
125 SP: 1. Bahattin Sofuoğlu, 2. Fazlı Erçelik, 3. Kadir Erbay
600cc A: 1. Furkan Eryılmaz, 2. İbrahim Yıldız, 3. Tolga Dede
1000cc A: 1. Altuğ İnan, 2. Murat Düvenci, 3. Canan Akkuş
600cc B: 1. Ali Efe Yeğin, 2. Erhan Derman, 3. Adil İnanlı
1000cc B: 1. Harun Akgün, 2. Halil Fıstık, 3. Öner Önel
600cc C: 1. Samet Sönmez, 2. Kerem Uçar, 3. Volkan Yıldırım
1000cc C: 1. Asrın Rodi Pak, 2. Okan Karanlık, 3. Fatih Şahin
Kadınlar: 1. Yağmur Yılmaz, 2. Ayşe Aydoğan, 3. Funda Batay
TMF Kupası 600A: 1. Furkan Eryılmaz, 2. Ali Efe Yeğin, 3. İbrahim Yıldız
TMF Kupası 1000A: 1. Murat Düvenci, 2. Altuğ İnan, 3. Harun Akgün