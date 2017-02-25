25.02.2017 10:41:46

Motobike Fuarı'nda Kenan Sofuoğlu damgasını vurdu

9.'uncu Motobike İstanbul Fuarı, 7'den 77'ye ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Birbirinden farklı model ve tasarım özellikleriyle görücüye çıkan motosikletler her ne kadar dikkat çekse de fuarın gözdesi Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu oldu. Ziyaretçiler milli motosikletçiye hem övgüler yağdırdı hem de onu örnek aldıklarını söyledi.

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9.'uncu Motobike İstanbul Fuarı, 7'den 77'ye ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Birbirinden farklı model ve tasarım özellikleriyle görücüye çıkan motosikletler her ne kadar dikkat çekse de fuarın gözdesi Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu oldu. Ziyaretçiler milli motosikletçiye hem övgüler yağdırdı hem de onu örnek aldıklarını söyledi.Dünyanın önde gelen motosiklet markalarının yer aldığı Motobike İstanbul Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Ziyaretçiler akın akın fuara gelmeyi sürdürüyor.Uzun kuyruklar oluşturarak bilet satın alan katılımcılar motosikletlerine olan bağlılıklarını anlattı. Motosiklet kiminin yaşama sebebi kimisi için özgürlük. Sadece İstanbul'un trafiğine takılmamak için motosiklet kullananlar da mevcut ."Kenan Sofuoğlu gibi olmak istiyorum"11 yaşındaki Bartu Özdemir babası sayesinde motosikletle tanıştığını ve ileride yarışcı olmak istediğini belirterek, "Motorları çok seviyorum. Babam kullanıyor ondan başladı ilgim. Motorlarla yarışlara katılmak isterim. Kenan Sofuoğlu'nu seviyorum ve onun gibi olmak isterim. Türkiye'yi temsil etmek isterim" dedi.14 yaşındaki Kamil Batu Kayatuğ da Kenan Sofuoğlu'nu örnek alanlardan. Kayatuğ, "Motor bence bir tutku ve bağımlılık. Babam sayesinde ilgim başladı. Bir yarışçı olup Kenan Sofuoğlu gibi yarışlara katılmak isterdim" diye konuştu."Otomobilimi sattım motosiklet aldım"4 yıldır motosiklet kullanan Enes Söğütçü otomobilini satarak motosiklete merak saldığını belirterek, "Motor benim için özgürlük demek özellikle İstanbul şartlarında bizi trafikten kurtaran çok güzel bir ulaşım aracı. Bence ülkede daha da yaygınlaşmalı. 2 tane motosikletim var otomobili satarak aldım. Vazgeçilmezim oldu. Gençliğimde başlasaydım yarışçı olmak isterdim" ifadelerini kullandı.Hayali dünya turu18 yaşındaki Kubilay Yılmaz motosikletinin yaşama sebebi olduğunu aktararak, "Hayatta en çok zevk aldığım şey. Üzüldüğümde mutlu olduğumda yanımda olan tek şey .Üstüne oturduğum zaman bir daha inemedim. Dünya turu yapmak istiyorum "dedi."Şehirden ve insanlardan bir kaçış"Alper Ekinci ise "Motor benim için özgürlük demek. Benim için şehirden ve insanlardan bir kaçış. Yarışçı olmayı çok isterim "dedi. 19 yaşındaki Batuhan Şafak "Motor içimdeki canavarı çıkartıyor. İçimdeki canavar aklımdaki deli ile birleşiyor 4 yıldır da kullanıyorum" dedi.Kesinlikle özgürlükGezme sevdası ile motosiklet tutkusunu birleştirdiğini belirten Alper Kaya, "4 yıldır kullanıyorum. Benim için kesinlikle özgürlük demek metropolde özellikle. Daha çok yer görebilmek daha çok gezebilmek için başladı bu tutku. Hayalim Tayland'a gitmek. Türkiye'nin çoğu yerini gezdim" dedi.