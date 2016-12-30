30.12.2016 15:40:31

'Moskova'daki deklarasyon, Türkiye için hayırlı olmuştur'

CHP'li Öztürk yılmaz, Moskova'da karara bağlanıp bu gece yürürlüğe giren Suriye'deki ateşkes gelişmesi ile ilgili açıklama yaptı.

TİMETURK | HABER MEKREZİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Suriye çözümü konusunda önemli bir fırsat oluşturduğu SÖYLEDİ.



Yılmaz, şunları ifade etti:

"Moskova'daki deklarasyon, Türkiye için hayırlı olmuştur. Çünkü bölgemizde Suriye'deki iç savaşın önlenmesi, Suriye'ye bir istikrarın getirilmesi, barışın tesis edilmesi son derece önemlidir. Türkiye, kendi denetiminde tuttuğu ÖSO'yu, ayrıca desteklediği muhalifleri, rejimle ve onun etrafındakilerle barıştırıp, bir şekilde masaya oturtup Suriye'nin ortak geleceği için çalıştırmalı."



"ABD DE MASADA OLMALI"



Bir noktada Suriye'nin bölgesel ya da federal bir sisteme geçişinin en azından zorlaştırılması için bu sürece ABD'nin de dahili önem taşıyacaktır. Aksi halde ABD kendisini dışlanmış hissedip, Suriye'deki süreci baltalayabilir."

Yılmaz, Suriye'deki ateşkese de değinerek, "Türkiye, Rusya ve İran kontrol ettikleri unsurları tutabilirlerse Suriye'de kalıcı bir ateşkes söz konusu olabilir" diye konuştu.

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