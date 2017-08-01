01.08.2017 15:24:54
Moskova'da mahkemede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
Reuters haber ajansı, Moskova'da bir adliyeye düzenlenen bir saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Rus ajansı RIA Novosti'nin haberinde, Moskova'da bir mahkemede "Bandi GTA" adlı organize suç örgütüne ilişkin görülen duruşma sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü bildirildi.
Haberde, saldırıda 2 kişinin yaralandığı, emniyet güçlerinin olay yerine sevk edildiği ve mahkeme binasının boşaltıldığı belirtildi.
Hayatını kaybeden 4 kişinin "Bandi GTA" üyesi olduğu ifade edilen haberde, 5 saldırganın hepsinin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.