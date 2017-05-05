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Moldova-Türkiye İş Forumu
06.05.2017 10:37:10

Moldova-Türkiye İş Forumu

Başbakan Yıldırım: (1)- 'Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşırken 2023'te gayri safi yurtiçi hasılamızı 2 trilyon dolara ulaştırmak ve kişi başı milli geliri de 25 bin doların üzerine çıkarak, dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi almayı hedefliyoruz. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinden zerre kadar şüphemiz yok'- 'Türkiye, en zor şartları yaşadığımız 2016'da bile yüzde 3 civarında dünya o

Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşırken 2023'te gayri safi yurtiçi hasılamızı 2 trilyon dolara ulaştırmak ve kişi başı milli geliri de 25 bin doların üzerine çıkarak dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi almayı hedefliyoruz. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinden zerre kadar şüphemiz yok." dedi.

Yıldırım, Moldova-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki dost ülkenin iş çevrelerinin bir araya geldiği toplantının hayırlı olmasını diledi.

Geçen yıl temmuz ayında Türk demokrasisinin karşı karşıya kaldığı alçak girişimin milletin gösterdiği büyük cesaret ve fedakarlık sayesinde akim kaldığını ifade eden Yıldırım, bu direnişin tarihte hak ettiği yeri şimdiden aldığını belirtti. Yıldırım, Türkiye'nin sağlam temellere dayanan güçlü ekonomisin bu darbe girişimi nedeniyle tarihin en zor sınamalarıyla karşı karşıya kaldığını, Türk ekonomisinin sağlamlığını bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Darbe girişiminin büyük çaplı yatırım ve projelerin durmasını engelleyemediğine dikkati çeken Yıldırım, geçen yıl birçok mega projeyi hayata geçirdiklerini, yeni projelerin temellerini attıklarını, dünyanın en büyük havalimanının ilk bölümünü 2018'de açacaklarını dile getirdi.

Türkiye ekonomisinin geçmişten bugüne kadar değerlendirilmesi yapıldığında 2002'den sonra hükümetlerin gerçekleştirdiği büyük atılımın pek çok gelişen ülkeye ilham kaynağı olduğunu anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılında 230 milyar dolar milli gelirimiz, 2016 yılında 850 milyar dolara çıkarken, kişi başı gelirde 3 bin 500 dolardan 10 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmıştır. Son 15 yıldaki dönemde ihracatımız beşe katladık ve hedef olarak 500 milyar dolar ihracat rakamını belirledik. Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşırken 2023 yılında gayri safi yurtiçi hasılamızı 2 trilyon dolara ulaştırmak ve kişi başı milli geliri de 25 bin doların üzerine çıkarak dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi almayı hedefliyoruz. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinden zerre kadar şüphemiz yok. Çünkü hedefleri gerçekleştirmek için iki şey ihtiyacımız var. Güven ve istikrar olursa yapamayacağınız hiçbir şey yok. İrade varsa çözüm de var."

Yıldırım, son 15 yılda Türkiye'nin bir yandan altyapı yatırımlarını yaparken bir yandan da dünyanın her tarafında ekonomik ilişkilerini geliştirmek bakımından ciddi atılımlar yaptığını aktardı.

Başbakan Yıldırım, bunları yaparken Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu aracılığıyla iş adamlarının önünü açacak tedbirleri aldıklarını, iş yapabilecekleri imkanları hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Moldova'nın 25 yıllık bağımsızlık dönemi içinde çok önemli gelişmeler kaydettiğini gördüklerinin altını çizen Yıldırım, şunları söyledi:

"Doğrusu dünyada durgunluk devam ederken Moldova'nın geçen yıl itibarıyla yüzde 4 oranında büyümeyi başarabilmiş olması takdire şayandır. Bu sene de aynı iddialı hedefi takip etmeleri çok önemlidir. Türkiye büyüme konusunda geçtiğimiz 15 yıl içinde yüzde 6'ya yakın bir büyümeyi gerçekleştirmiş. Türkiye, en zor şartları yaşadığımız 2016'da bile yüzde 3 civarında dünya ortalamasının neredeyse iki katı bir büyümeyi başarabilmiştir. Bunları yeterli görmüyoruz, daha fazlasını yapma imkanımız var. Biz ülkeyi yönetenlere düşen görev sizin önünüzdeki engelleri kaldırmaktır. İş yapmayı kolaylaştıracak, bürokrasiyi azaltacak ve hızı artıracak tedbirleri aldığımız zaman artık gerisi, sizlere, iş alemine düşüyor. Bugün yapılan toplantıların, bu ikili üst düzey ziyaretlerin amacı da bu konularda yol almaktır."

(Sürecek)


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