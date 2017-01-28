29.01.2017 11:26:38

Moldova'dan Türk iş adamlarına yatırım ve ticaret daveti

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu, Moldova ile Türkiye arasında karşılıklı yatırım ve ticaret anlaşmaları imzalandığını hatırlatarak, 'Bu anlaşmalar gümrüksüz ticarete imkan verdiğinden; fırsatların etkin bir şekilde değerlendirilmesi halinde iki ülke ilişkilerini çok daha yukarılara taşıyabileceğimize inanıyorum' dedi.

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Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu, Moldova ile Türkiye arasında karşılıklı yatırım ve ticaret anlaşmaları imzalandığını hatırlatarak, "Bu anlaşmalar gümrüksüz ticarete imkan verdiğinden; fırsatların etkin bir şekilde değerlendirilmesi halinde iki ülke ilişkilerini çok daha yukarılara taşıyabileceğimize inanıyorum" dedi.Büyükelçi Bolboceanu, Adana Ticaret Odası'nı ziyaretinde, yatırım ve işbirliği imkanlarının tespit edilmesine yönelik incelemelerde bulunmak üzere Adana'ya geldiğini, halen oldukça düşük boyutlarda bulunan iki ülke arasındaki ticari ilişkileri canlandırmayı amaçladıklarını söyledi.Ülkesinin ekonomisine ilişkin bilgi sunumunda bulunan Bolboceanu, özellikle hayvancılık ve tarımsal üretimin ön planda olduğunu vurguladı. Bolboceanu, "Ülkemiz ekonomisi Türk yatırımcı ve girişimcileri için, gerek yatırım gerekse de ticaret bakımından önemli fırsatlar barındırmaktadır. İki ülke arasında karşılıklı yatırım ve ticaret anlaşmaları da imzalanmış olduğundan ve bu anlaşmalar gümrüksüz ticarete imkan verdiğinden; fırsatların etkin bir şekilde değerlendirilmesi halinde iki ülke ilişkilerini çok daha yukarılara taşıyabileceğimize inanıyorum" dedi.ATO Başkanı Atila Menevşe de, şu anda Adana Moldova ticaret hacminin yıllık 5 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "Moldova ile Türkiye arasında imzalanan ikili anlaşmaların sağladığı avantajları da kullanarak mevcut ticaret hacmini en üst seviyeye çıkarabiliriz" diye konuştu.