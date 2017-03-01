02.03.2017 09:14:33

Moldova Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs ve GAÜ'nün uluslararası kimliğini tanıtıyor

Girne Amerikan Üniversitesi'nin yükseköğretimdeki markalaşma vizyonlarından olan Moldova Amerikan Üniversitesi, uluslararası kimliğini tanıtmanın yanında Kıbrıs'ı da yurt dışında tanıtmaya devam ediyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Girne Amerikan Üniversitesi'nin yükseköğretimdeki markalaşma vizyonlarından olan Moldova Amerikan Üniversitesi, uluslararası kimliğini tanıtmanın yanında Kıbrıs'ı da yurt dışında tanıtmaya devam ediyor.Girne Amerikan Üniversitesinin yurt dışı vizyonu ile 7 kıtaya yayılan kampüslerinden olan Moldova Amerikan Üniversitesi Kıbrıs ve yurt dışından yeni gelecek öğrencilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.AUM tanıtım uzmanları tarafından Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleşen tanıtımda fakülte ve bölümler yakından tanıtılırken, Girne Amerikan Üniversitesinin öğrencilere sunmuş olduğu burs seçenekleri ve yurt dışı imkanları da öğrencilere aktarıldı.AUM Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Saffet Özarslan'ın da katılmış olduğu tanımda Özarslan, Moldova Amerikan Üniversitesinin tanıtımını yaparken aynı zamanda Kıbrıs'ı ve Girne Amerikan Üniversitesini de öğrencilere aktardıklarını ve GAÜ 'nün eğitimdeki 32 yıllık deneyim ve tecrübenin kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti. Saffet Özarslan ayrıca artık sadece lisans mezunu olmanın yeterli olmadığı günümüzde, GAÜ ile yüksek lisans ve yurt dışı deneyimlerini farklı programlar ile farklı ülkelerde yaşamanın da sadece GAÜ 'ye özgün olduğunu ifade etti.Girne Amerikan Üniversitesi Rektörlüğün'den yapılan açıklamada ise özellikle Kıbrıs Liselerinden mezun olan öğrenciler için GAÜ Canterbury ve GAÜ Moldova Kampüslerinde burslarını kullanarak eğitim alma imkanlarının öğrenciler için büyük bir şans olduğu dile getirilirken ,eğitim kalitesini 50 yıla doğru programlayan GAÜ ile yurt dışında eğitim almayı hedefleyen öğrencileri 30 Haziran'da gerçekleşecek olan Burs Sıralama Sınavına katılmaya davet etti.