16.02.2017 22:15:04

Moğolistan için acil yardım çağrısı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Moğolistan'da çetin geçen kış koşullarından dolayı uluslararası yardım çağrısı yaptı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Moğolistan'da "dzud" olarak bilinen çok sert kış şartlarından etkilenen ailelere yardım yapılabilmesi için uluslararası acil yardım çağrısında bulundu.

IFRC'den yapılan yazılı açıklamada, ülkede kar fırtınaları ve dondurucu soğuklardan dolayı tükenen yem ve samanın milyonlarca hayvanın yaşamını tehdit ettiği belirtildi.



Bu kış 42 binden fazla çiftlik hayvanının telef olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, ülkenin yüzde 70'inin karla kaplı olduğu ve önümüzdeki ay da sıcaklığın -35'lerde seyredeceği vurgulandı.

Açıklamada, sert kış koşullarından dolayı durumun kötüye gittiği ülkedeki 21 ilin 17'sinde yaşayan 157 bin kişinin "dzud"tan büyük risk altında olduğu ifade edildi.

Sert kış koşullarının en çok vurduğu 11 bin kişinin 10 aylık temel ihtiyaçlarının karşılanması için 655 bin 500 İsviçre frangı tutarında uluslararası acil yardım çağrısında bulunulan açıklamada, oluşacak fondan belirlenen ailelere de şartsız olarak 100 frank nakit yardımı yapılacağı kaydedildi.



"Dzud", Moğolistan'da kurak geçen bir yazın sonrasında gelen çok sert kışlara verilen isim ve normalde her 12 yılda bir meydana geliyor. Bununla beraber, "dzud" üst üste iki yıldır Moğolistanı etkisi altına aldı.



Geçtiğimiz yıl "dzud" nedeniyle 1 milyon fazla çiftlik hayvanının telef olduğu ve yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı ülkede nüfusun yarısının bundan etkilendiği tahmin ediliyor.

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