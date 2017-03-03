03.03.2017 17:03:10

Mogherini'ye 'ıslık' şoku

Balkan ülkelerinde temaslar gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Sırbistan Parl

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Balkan ülkelerinde temaslar gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Sırbistan Parlamentosunda Avrupa Birliği karşıtı parlamenterler tarafından protesto edildi.Bugün Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarda bulunan Mogherini, Sırbistan parlamentosunda yaptığı konuşma sırasında Sırp Radikal Partisi (SRS) üyesi vekiller tarafından ıslıklandı. Halen savaş suçlarından yargılanmakta olan Vojislav Seselj'in liderliğini üstlendiği partinin oturduğu sıralarda parlamenterler masalarına vurarak "Sırbistan ile Rusya" ve "Bize AB lazım değil" şeklinde sloganlar attı.Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç'in de katıldığı oturumda parlamentoya Sırpça hitap eden Mogherini'nin slogan ve ıslıklara rağmen konuşmasına devam ettiği gözlenirken, Sırbistan'ın AB üyeliği değil Rusya ile iyi ilişkiler yönünde siyaset izlemesi gerektiğini savunan bazı parlamenterlerin ise "Sırbistan, Brüksel'e güvenmiyor" yazılı pankartlar açtığı görüldü.(İbrahim Aydoğan / İHA)