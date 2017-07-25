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Mogherini: Krizlere değil, ortak yanlara odaklanılmalı
26.07.2017 10:57:33

Mogherini: Krizlere değil, ortak yanlara odaklanılmalı

Brüksel'de yapılan Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı'nda konuşan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Türkiye'ye karşı daha sert tavır alınması çağrılarına karşı çıktı.

Guardian'ın Brüksel muhabiri Daniel Boffey haberinde, Federica Mogherini'nin, Türkiye'nin üyelik sürecinin devam ettiğinde ısrarcı olduğuna dikkat çekti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Brüksel'deki toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Ömer Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB adına ise Mogherini ile Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn katılmıştı.

Mogherini toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Ankara ile diyalog kanallarını açık tutmamız önemli. Türkiye hala açıkça birliğe aday bir ülkedir. Bazı meslektaşlarımızın çoğu kırmızı çizgilere odaklanmak istiyor. Ben ise ortak yanlarımıza odaklanmayı tercih ediyorum" demişti.


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