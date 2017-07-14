14.07.2017 11:54:25

Mogadişu Limanı'na Türk imzası

Dalu, 'Türk şirketi tarafından yapılan geliştirme çalışmaları sonrası Mogadişu Limanı'nın bölgedeki en önemli limanlar arasında yer alacağını umut ediyoruz' dedi.

Somali Limanlar Bakanı Yardımcısı Osman Muhammed Dalu, Albayrak Grubu'na ait cihaz ve bakım ekipmanıyla yüklü geminin karşılanması sırasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Türk şirketinin aracılığıyla yürütülen geliştirme çalışmalarının ardından Mogadişu Limanı'nın yakın zamanda bölgedeki en önemli limanlar arasında yer alacağını umut ediyoruz" dedi.

Modern cihaz ve ekipmanların bölgeye sevkinin, Somali hükümeti ile Albayrak Grubu arasında imzalanan anlaşmanın bir parçası olduğunu dile getiren Dalu, cihazların tesliminin, Türk şirketinin Mogadişu Limanı'nın geliştirilmesi projesi kapsamındaki anlaşmalara olan bağlılıklarının delili olduğunu belirtti.

Albayarak Grubu Genel Koordinatörü Ahmet Sami ise Mogadişu Limanı'nın bölgedeki en önemli limanlar arasında yer alması için hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını söyledi.

Sami, Mogadişu Limanı'nın geliştirilme kapsamındaki taahhütlerine ilişkin bağlılıklarını vurguladı.

Somali hükümetiyle Eylül 2014'te imzalanan anlaşmaya göre, söz konusu şirket, Mogadişu Limanı'nın 20 yıllık işletme hakkını devir almıştı.