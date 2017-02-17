17.02.2017 19:17:43

Modern Piyade Tüfeği Projesi'nde imzalar atıldı

Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yürütülen Modern Piyade Tüfeği Projesi kapsamında, Müsteşarlık ile Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ firması arasında 'MPT-76 İmalat Sözleşmesi'nin imzaları atıldı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yürütülen Modern Piyade Tüfeği Projesi kapsamında, Müsteşarlık ile Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ firması arasında "MPT-76 İmalat Sözleşmesi" imzalandı.

Müsteşarlıktan yapılan yazılı açıklamada, imza törenine Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir'in de katıldığı belirtilerek, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı birliklerine teslim edilecek, MPT-76'nın tedarik edilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında 10 bin MPT-76 üretilecektir. Tüm tasarım, geliştirme ve kalifikasyon faaliyetleri tamamen milli imkanlarla gerçekleştirilmiş olan MPT-76'nın seri üretim döneminde, öncelikle silahlı kuvvetlerimiz olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin hafif silah ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir." denildi.

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