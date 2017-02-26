26.02.2017 21:58:15

Modern pentatlonda gümüş madalya

Dünya Kupası'nın ilk ayağında Türkiye'yi temsil eden Dora Nusretoğlu ile Yaren Nur Polat, karışık lazer koşu kategorisinde 2. oldu

Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın ABD'de düzenlenen ilk ayağında yarışan Türk sporcular Dora Nusretoğlu ile Yaren Nur Polat, gümüş madalya kazandı.

Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen sporcularının da katıldığı organizasyonun 4. gününde, karışık lazer koşusu gerçekleşti.

Zafer Koleji Kulübünün sporcusu Dora Nusretoğlu ile Anıttepe Altınkulaçlar Yüzme ve Pentatlon Kulübünden Yaren Nur Polat'ın temsil ettiği Türkiye, olimpiyat madalyalı isimlerin de yer aldığı mücadeleyi 2. sırada tamamladı.

İlk kez milli takıma seçilen 16 yaşındaki Dora ile yarışmanın en genç sporcusu 15 yaşındaki Yaren Nur, böylece gümüş madalyanın sahibi oldu.

Los Angeles kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyon, yarın sona erecek.