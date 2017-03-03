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MODEKO'da mobilyalar hem minimalist hem popüler
03.03.2017 10:46:30

MODEKO'da mobilyalar hem minimalist hem popüler

2017 yılının mobilya ve aksesuar trendlerini belirleyen MODEKO 28. İzmir Mobilya Fuarı sektör paydaşlarından büyük ilgi gördü. Kentsel yaşamın değişmesiyle birlikte küçülen evler mobilya alışkanlıklarını da değiştirdi. Ziyaretçiler stantlarda daha minimalist, daha konforlu ve bir o kadar da şık ürünler arıyor.

2017 yılının mobilya ve aksesuar trendlerini belirleyen MODEKO 28. İzmir Mobilya Fuarı sektör paydaşlarından büyük ilgi gördü. Kentsel yaşamın değişmesiyle birlikte küçülen evler mobilya alışkanlıklarını da değiştirdi. Ziyaretçiler stantlarda daha minimalist, daha konforlu ve bir o kadar da şık ürünler arıyor.

Yeni konut ve işyerlerindeki değişiklikler mobilya sektörüne de yansıdı. Giderek evlerin küçülmesi akıllı mobilyalara olan ihtiyacı arttırmış görünüyor. MODEKO ziyaretçilerinin önemli bölümü ev ve bürolarda alan işgal etmeyen mobilyaları inceliyor. Çamaşır askısı olabilen tablolar, aynalı takı dolapları, yatak olabilen puflar, dolaplı ütü masaları ve evde fark yaratacak diğer fonksiyonel ürünlerle daha rahat ve kullanışlı alanlar kurabilen tasarımcıların ürünleri ilgi görüyor.

Fonksiyonel modüler mobilyalar

Fuar katılımcısı Sezgin Çelikkaya yaşam koşullarındaki farklılaşmayla birlikte konut projelerinin de değişmeye başladığını vurguladı. Çelikkaya, "Kentsel dönüşüm, insanımızın yaşam alışkanlıklarını etkiledi. Yoğun şehir hayatı nedeniyle evde daha az yoran, daha pratik ürünler tercih edilir oldu. Şimdi nihai tüketiciler mağazalarımızdan daha minimalist, daha konforlu ve bir o kadar da şık ürünler arıyor" dedi.

Mobilya trendleri kökten değişti

Fuar katılımcısı Süleyman Avinca yıllarca müşterinin ayağına hizmet sunduklarını ancak devrim niteliğinde yaptıkları tasarım değişiklikleriyle müşterilerin artık kendilerinin ayağına geldiğini söyledi. Avinca, "Mimari değişiklikler Mobilya trendlerini kökten değiştirdi. Gelişmeler tasarımcıların çalışmalarını da doğal olarak etkiledi. Artık tasarımcılar daha sade ve çözüm odaklı, işlevsel mobilyalara yöneliyor. Tüketiciler mobilya satın alırken en fazla tasarıma önem veriyor. Yani mobilyanın işlevselliği ve estetiği birçok kriterin önüne geçiyor"şeklinde konuştu.

Herkes kendi evinin iç mimarı

Fuar katılımcısı Kadir Tezel minimalist mobilyaların 2017'de daha da ön plana çıkacağına dikkat çekti. Tezel, "Artık herkes kendi evinin iç mimarı. Akıllı mobilyalara yönelim var. Akıllı mobilyalar modern hayatın konforunu arttıracak. Koltuk kumaşlarında ise yanmaz, su geçirmez ve nano teknolojiyle üretilmiş seçenekler dikkat çekecek"şeklinde konuştu.

Tercih 3 boyutlu

Fuar katılımcısı Ercan Karaca konut ve bürolarda yeni trendin üç boyutlu ürünler olduğunu ifade etti. Karaca, "Yangına dayanıklı, ses ve ısı yalıtımı olan malzeme tercih ediliyor. Suya ve ısıya dayanıklı olan ve 3 boyutlu olarak da kullanılabilen kolay temizlenebilen mobilya ve dekorasyon ürünleri geleceği olan tasarımlar"dedi.
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