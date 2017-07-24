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Mobilya sektörü yabancı yatırımcıların hedefinde
24.07.2017 12:24:58

Mobilya sektörü yabancı yatırımcıların hedefinde

MOSFED Başkanı Güleç, 'Dünyada iş birliği yaptığımız şirketler artık Türkiye'yi bir yatırım ülkesi gibi görmeye başladı. Avrupa'nın adeta bir mobilya fabrikası olabiliriz' dedi.

Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektöründe dünyada iş birliği yaptıkları şirketlerin Türkiye'yi yatırım ülkesi olarak görmeye başladığını, marka sahibi bazı büyük yatırımcıların üretimlerini buraya kaydırmayı düşündüklerini söyledi.

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KDV indirimi ve bazı fonlarda sağlanan avantajların, mobilya sektörünün önünü açtığını, daha fazla büyümesi ve 2023 hedeflerini yakalamasını kolaylaştıracağını belirtti.

Güleç, mobilya üretim ve ihracat potansiyeli ile bu tür teşviklerin, Türkiye'yi yatırım için cazip hale getirdiğini ifade ederek, "Dünyada iş birliği yaptığımız şirketler artık Türkiye'yi bir yatırım ülkesi gibi görmeye başladı. Biz Avrupa'nın adeta bir mobilya fabrikası olabiliriz. Mobilya üretmek farklı bir şey, diğer sektörlerden çok farklı, sadece sermaye ile olan bir şey değil. Müteşebbis gücüyle olan bir şey, aynı zamanda da nitelikli iş gücünün olması gerekiyor. Herkes üretemez çünkü. İlla bir altyapı gerekiyor. Bugün Türkiye'de, 60'ın üzerindeki vilayette mobilya üretmenin altyapısı oluşmaya başladı. Bu ne demektir, gelecekte 10 milyar dolar ihracatı rahat rahat yapabileceğimiz bir potansiyele ulaşıyoruz demektir" diye konuştu.

"Dünyadaki bütün sektörün ilgisini çekiyor"

"Mobilya ülkesi" olmanın kriterlerinin bulunduğunu, yatırımcıların bu tür değerlendirmeleri dünyadaki üretim ve ihracat sıralaması üzerinden yaptığını anlatan Güleç, "Dünya mobilya üretim sıralamasında 14, ihracatta 12. sıradayız. Özellikle de hükümetimizin mobilya sektörünü stratejik sektör olarak görüp çok yönlü olarak destekleme politikaları dünyadaki bütün sektörün ilgisini çekiyor ve mobilya sektöründe Türkiye'de yatırım yapmanın altyapısını yapıyor. Bu çok olumlu bir şey" ifadelerini kullandı.

"Üretimimizi buraya kaydırmayı düşünüyoruz"

Güleç, bu konuda somut adım atmak isteyenlerin de bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Geçen hafta İtalyan misafirlerim vardı, hem üretici hem marka sahibi olan insanlar. İnegöl'ün potansiyelini anlattık ve 'Biz gelip, üretimimizi buraya kaydırmayı düşünüyoruz' dediler. Düşünün onlar İtalya'nın önemli mobilya merkezlerinden Pesaro'da fabrikaları olan insanlar ve her yıl Milano'da en iyi stantları yapan bir markanın sahibi, ilk olarak hayatında Türkiye'ye geldi ve mobilya sektörünü gördü. Aynı şekilde, Çinli yatırımcılar da Japon yatırımcı da Amerikalı yatırımcı da böyle düşünüyor."


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Mobilya sektörü yabancı yatırımcıların hedefinde
Mobilya sektörü yabancı yatırımcıların hedefinde
MOSFED Başkanı Güleç, 'Dünyada iş birliği yaptığımız şirketler artık Türkiye'yi bir yatırım ülkesi gibi görmeye başladı. Avrupa'nın adeta bir mobilya fabrikası olabiliriz' dedi.
24.07.2017 12:24:58
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