19.02.2017 14:03:09

Mobil ekipler Suriyelilerin yaralarına merhem oluyor

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ilinde 3 görevliden oluşan 'mobil' sağlık ekibi, kamplarda yaşayan Suriyelilerin hastalıklarına çare olmaya çalışıyor.

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib kırsalında yer alan yüzlerce sağlık merkezi Beşşar Esed rejiminin hava saldırılarında yerle bir oldu. İdlib'in doğu kırsalındaki Sincar bölgesinde faaliyet gösteren yardım kuruluşları, sağlık hizmeti verebilecek merkez kalmaması nedeniyle, kamplarda yaşayanlara sağlık hizmeti götürmek için "mobil" sağlık hizmetini hayata geçirdi.

Derme çatma çadırlardan oluşan 23 kampın bulunduğu Sincar'da yüzlerce aile, belirli aralıklarla gelen mobil sağlık ekiplerinden hizmet alıyor.

Genel olarak soğuk algınlığı ve enfeksiyonlara bağlı rahatsızlıklar için basit ilaçlara sahip mobil ekipler, bir doktor ve tecrübeli 2 kadın sağlık görevlisinden oluşuyor.

Mobil sağlık merkezinde çalışan Doktor Midyan Osman, AA muhabirine, sabit sağlık merkezlerinin sürekli hedef alınması sonucu bu yola başvurduklarını söyledi.

Yaklaşık 6 aydır mobil sağlık hizmeti verdiklerini belirten Osman, "Her gün yaklaşık 90-95 hastayı muayene ediyoruz. Grip ve enfeksiyon en çok karşılaştığımız vakalar. Elimizdeki ilaçlar yeterli değil." dedi.

Kampları haftada bir ziyaret ettiklerini ifade eden Osman, duruma ve yoğunluğa göre ziyaretlerin bazen 2 haftada bir olduğunu dile getirdi.

Mobil sağlık merkezlerinin, kamplarda yaşayan ailelerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamada bazı durumlarında yetersiz kaldığına dikkati çeken Osman şunları kaydetti:

“Bu gibi durumlarda, kamplardaki hastalarımızı İdlib il merkezindeki hastaneye veya daha donanımlı bir sağlık merkezine sevk ediyoruz."

Muhaliflerin kontrolündeki İdlib kırsalında 2, Hama kırsalında ise 5 mobil sağlık ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

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