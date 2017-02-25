25.02.2017 12:04:31

MMO'dan Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi, Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) kapsamında üyelerine yönelik düzenlediği Mühendis Yetkilendirme Kurslarına 'Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu' ile devam ediyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi, Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) kapsamında üyelerine yönelik düzenlediği Mühendis Yetkilendirme Kurslarına "Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu" ile devam ediyor.MMO Samsun Şube binasında düzenlenen kursa Samsun, Amasya ve Ordu'dan 19 makine mühendisi katılıyor. Çeşitli konu başlıkları ile düzenlenen eğitimin sunumu MMO MİEM Kurs Eğitmeni Makine Mühendisi Hakan Yavuz tarafından veriliyor.Kursla ilgili açıklama yapan MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, yangın tehlikesinin canlı yaşamına yönelik en ciddi risk unsurlarından bir tanesi olduğunu, etkin bir yangınla mücadelenin yapıların tasarım yani projelendirme aşamasında yangın riskinin gözetilerek tasarımın gerçekleştirilmesiyle olabileceğini, toplumun yangına karşı bilincinin artırılmasının olası risklerin bertaraf edilmesi açısından gereklilik oluşturduğunu söyledi.Yolaydın, Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi olarak üyelerin beklentisi ve bölgesel gelişmeler doğrultusunda MİEM Kursları düzenlediklerini, üyelere ve kamuoyuna yönelik eğitimlerin yapılan planlama doğrultusunda artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.