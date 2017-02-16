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MİTSO eski Başkanlarından Ali Mat toprağa verildi
16.02.2017 14:36:23

MİTSO eski Başkanlarından Ali Mat toprağa verildi

Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) eski Başkanlarından ve eski Belediye Meclis üyelerinden Ali Mat çok sayıda seveni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) eski Başkanlarından ve eski Belediye Meclis üyelerinden Ali Mat çok sayıda seveni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Milas Belediyesi eski Başkan Yardımcılarından ve CHP eski İlçe Başkanlarından Mehmet Mat'ın da babası olan Ali Mat; KOAH rahatsızlığı sebebiyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü İzan Özel Sağlık Hastanesi'nde 89 yaşında yaşamını yitirmişti.

Aynı zamanda bir dönemde CHP İl Sekreteri ve CHP yönetim kurulu üyeliği görevi yapan Ali Mat'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Milas Ulu Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na toprağa verildi.

Ali Mat'ın cenaze namazına; CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, CHP eski dönem Milletvekilleri Fevzi Topuz, Tolga Çandar, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Başkan Yardımcıları Faik Karagöz, Zeynep Mat, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yakın ilçelerin Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti, Sivil Toplum Örgütü Yöneticileri, Mahalle Muhtarları, çok sayıda seveni ve Mat Ailesi'nin yakınları katıldı.

İkinci kez acı yaşadılar

Mat Ailesi yaklaşık 1 ay önce ise Ali Mat'ın eşi anneleri Güner Mat'ı solunum yetmezliği sebebiyle kaybetmişlerdi.
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