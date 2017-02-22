SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
MİT tırlarından tutuklu komutanın ismi sıkıyönetim listesinde
22.02.2017 21:14:30

MİT tırlarından tutuklu komutanın ismi sıkıyönetim listesinde

Denizli'de 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili 41'si tutuklu, 60 rütbeli askeri personelin yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı

Denizli'de 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili 41'si tutuklu, 60 rütbeli askeri personelin yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Duruşmada İl Jandarma Komutan Albay Cengiz Yıldız ve Çardak Havaalanında, darbeye destek için Ankara'ya gitmek üzere olan askerleri araçtan indiren Elif Sarı, tanık olarak dinlenildi.

Darbe girişimi gecesini anlatan Yıldız, sıkıyönetim komutanlarının görevlendirme listesini incelendiğinde onların arasında MİT tırları davasında tutuklu bir isminde yer aldığını, bunların burada olmaması gerektiği için şüphelendiğini belirtti

Denizli'de,15 Temmuz darbe girişimi kapsamında aralarında 11. Komando Tugayı'nın eski komutanı Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 41'si tutuklu, 60 rütbeli askeri personelin yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Duruşmada darbe gecesi tanıkları dinlenildi. EGS Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 2.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında, tanıklar dinlenildi. Mahkeme dava kapsamında 50 tanığı dinleyecek.

Öğleden sonra tanık olarak ilk dinlenen ve askeri araçtan indiren Elif Sarı, 15 Temmuz'da Çardak Havaalanında askerler ile arasında yaşananları anlattı. Darbe girişimin televizyondan öğrendikten sonra vatandaşlarla birlikte askerlerin Ankara'ya destek için sivil havaalanına gittiğini duyduğunu belirten Elif Sarı, "İlk olarak askerlerle karşılaştım, onlara 'siz FETÖ'nün köpeği misiniz' diye söyledim. Kimden emir alıyorsunuz, eğer emir almanız biri varsa o da Tayyip Erdoğan'dır. Askerler, tatbikat için geldiğini söyledi. Ben de, siz bizim askerimiz değil misiniz' dedim. Onlar da, Hava Meydan Komutanlığından emir aldıklarını söylediler. Askerlerden bazıları titriyordu, bazılarının gözlerinden ise, gözyaşı geliyordu" dedi.

Daha sonra Denizli İl Jandarma Komutan Albay Cengiz Yıldız, mahkemeye tanık olarak ifade verdi.

15 Temmuz gecesi saat 22.30 sıralarında nöbetçi amir olan Astsubay Mithat Ö.'nün kendisini aradığını ve Genel Kurmaydan bazı harekat emirlerinin geldiğini söylediğini belirten Albay Yıldız, bu emirlerinin ise 'yıldırım ibareli' olduğunu kaydetti. Yıldız, "Harekat 'Yıldırım' ibareli emirlere reaksiyon göstermemesini istedim ve hemen geleceğimi, hiçbir şey yapmamalarını, beni beklemelerini söyledim. Bu sırada Valimiz aradı. Tanklardan ve İstanbul'da köprüdeki hareketlilikle ilgili bilgimin olup olmadığını sordu. Bilgimin olmadığını söyledim" diye konuştu.

"YILDIRIM İBARELİ 3 EMİR GELDİ"

İl Jandarma Komutanlığına geçtiğinde nöbetçi amirin elinde üç tane 'harekat yıldırım' olan emirle kendisini beklediğini anlatan Yıldız, "Odamda bu emirleri incelemeye başladım. 1. emir Ankara Garnizonu'nda atanan bütün personelin derhal göreve başlamasıyla ilgiliydi. 2. emir hazırlık ikazı ve birim intikali konulu emirdi. 3. emir karargah sorumlularının belirlenmesine yönelikti. Bu emirlerin altındaki imzaların görevdeki komutanlara ait olmadığını gördüm. İncelerken olağandışı bir şey olduğunu, tanklarla bağlantılı olabileceğini düşündüm. Bu sırada nöbetçi amiri, ülke genelinde 16.07.2016 tarihinde sıkıyönetim ilan edildiğine dair emri getirdi. TSK'nın hukuka, demokrasiye, milli iradeye bağlı olduğunu düşündüğüm için bunun TSK dışında başka unsurlarca yapılan bir kalkışma olabileceğini düşündüm. Milli iradeye bağlı ve milletin emrinde olduğumu, bu anlamda kendilerinin de emrinde olduğumu bildirdim. 23.30'da tekrar Vali'yi aradığımda Çevik Kuvvet'teki kriz yönetim yerinde olduğunu söyledi ve oraya gittim. 24.00'te Tugay'dan bazı araçların çıktığını öğrendik" dedi.

"MİT TIRLARINDAN TUTUKLU KOMUTANIN İSMİ SIKIYÖNETİM LİSTESİNDE"

Yaklaşık 3 saat ifade tanık sıfatıyla darbe girişimi gecesini anlatan Yıldız, sıkıyönetim komutanlarının görevlendirme listesini incelendiğinde onların arasında MİT tırları davasında tutuklu bir isminde yer aldığını, bunların burada olmaması gerektiği için şüphelendiğini belirtti. Yıldız, tutuklu olan eski 11. Komando Tugayı eski Komutanı Kamil Özhan Özbakar'ın listenin 23. sırasında olduğu öne sürdü. Albay Yıldız, "O gece o nedenle kendisini aramadım. Yardımcı komutanlarına ulaşmaya çalıştım. Ve ilk aradığım isim Vali Ahmet Altıparmak oldu. Zaten saat 23.00'dan sonrada olaya kriz masasından kontrol ettik" dedi

Savunma avukatlarının, "Saat 23.00'da kriz masasında kimler vardı? Sorusu üzerine Albay Yıldız, Vali Ahmet Altıparmak, Emniyet Müdürü Hüseyin Namal, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve kendisinin bulunduğunu kaydetti.

Kriz masasında Ege Ordu Komutanlığını arayarak bilgi almaya çalıştıklarını söyleyen Albay Yıldız, Denizli'de hareketliliğinin saat 23.00 sıralarında olmadığını anlattı. Yıldız, "Saat 00.00'da askeri araçların komutanlıktan çıktığını gördük. MOBESE kameralarından takip ettik. Ankara karayoluna girdiklerinde, Vali Ahmet Altıparmak, askerlerin Ankara'ya gidebilecekleri ihtimali üzerine Afyon Valiliğini aradı ve yolu kapatmasını rica etti. Ancak askerlerin havaalanına girdiklerini görünce, hemen uçakların inmemesi için gerekli tüm önlemler alındı. Ve oradaki askerlere ulaşmaya çalıştık. Ulaştıklarımızı teslim olmaları için ikna ettik" şeklinde ifade verdi.

(Medeni Topaloğlu /İHA)
    YORUM YAZ
Avrupa'da sığınmacı çocuklara cinsel saldırı
Şii lider Sadr'dan IŞİD sonrası Musul planı
Erdoğan'ın avukatından ürküten FETÖ iddiası
Rusya, Esed'den saldırıları durdurmasını istedi
Esed, Türkmendağı'na yoğun saldırı başlattı
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
Dolar kritik noktaya indi
Fransız gazeteci Erdoğan'a büyük destek
Yüksekdağ’dan vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama
Afganistan, ülkedeki 'erkek çocuk istismarı'na karşı harekete geçiyor
Beştepe'den İran'a yanıt geldi!
'Erbakan Hocaya git, istifa etmesini söyle'
Menfez paşası Zekeriya Kuzu domuzlarla mı kaldı?
'Almanya'daki Türk cinayetleri davasının tanıkları birer birer ölüyor'
Başbakan: İki başlılık olmaz, irade tek olmalı
Efsane Matrix filminin kamera arkası görüntüleri!
Suudi Arabistan'dan Rakka kararı!
Erdoğan'a suikast timindeki Sarıbey: Ölüm makinası olarak yetiştirildim
Dünyanın 'Trumputin' kaygısı
'Bahçeli'nin hatrına idam gelir mi?'
İnsan kulağının üzerinde yer alan delik nedir?
'Necdet Özel döneminde orduyu kıpırdatmak mümkün olmadı...'
TSK'da başörtüsü yasağı kalktı!
İran'dan Türkiye'ye Suriye tehdidi!
'Yeni bir 28 Şubat geliyor'
Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü
Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde akşam yemeğinde bir araya geldi.
22.02.2017 21:47:38
Restore edilen Şeyh Süleyman Mescidi açıldı
Restore edilen Şeyh Süleyman Mescidi açıldı
Med-Art Projesi kapsamında restore edilen Şeyh Süleyman mescidi Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın katılımıyla açıldı.
22.02.2017 21:26:28
'İtalya'da bir Türk Ticaret Merkezi açmak istiyoruz'
'İtalya'da bir Türk Ticaret Merkezi açmak istiyoruz'
Ekonomi Bakanı Zeybekci, '2017 yılında İtalya'da bir Türk Ticaret Merkezi açmak istiyoruz.' dedi.
22.02.2017 21:14:01
İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi
İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi
İstanbul'un bazı ilçelerinde 25 Şubat Cumartesi günü elektrik kesintisi meydana gelecek.
22.02.2017 20:40:29
Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Anastasiadis’e yanıt
Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Anastasiadis’e yanıt
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 'Rum tarafı yaptığı yanlıştan dönmek yerine, bizi suçlamayı sürdürmekte ve müzakere etmek istemediğimiz için mazeret uydurduğumuzu iddia etmektedir' dedi.
22.02.2017 19:40:19
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü yüzde 0,49'luk düşüşle tamamladı.
22.02.2017 19:00:05
Ankara'da yeni üniversite kuruluyor
Ankara'da yeni üniversite kuruluyor
Ankara'da 'Ostim Teknik Üniversitesi' adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kuruluyor.
22.02.2017 18:55:06
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Yeni bir 28 Şubat geliyor'
'Yeni bir 28 Şubat geliyor'
Suudi Arabistan'dan Rakka kararı!
Suudi Arabistan'dan Rakka kararı!
'ABD, hakkı söyleyen alimleri ortadan kaldırıyor'
'ABD, hakkı söyleyen alimleri ortadan kaldırıyor'
'Necdet Özel döneminde orduyu kıpırdatmak mümkün olmadı...'
'Necdet Özel döneminde orduyu kıpırdatmak mümkün olmadı...'
Feyzioğlu: Anayasa değişikliği eyalet sistemini getirir
Feyzioğlu: Anayasa değişikliği eyalet sistemini getirir
'Almanya'daki Türk cinayetleri davasının tanıkları birer birer ölüyor'
'Almanya'daki Türk cinayetleri davasının tanıkları birer birer ölüyor'
İran'dan Türkiye'ye Suriye tehdidi!
İran'dan Türkiye'ye Suriye tehdidi!
PYD'li isim özel uçakla ABD'ye gitti: Sır ziyaret!
PYD'li isim özel uçakla ABD'ye gitti: Sır ziyaret!
'Erbakan Hocaya git, istifa etmesini söyle'
'Erbakan Hocaya git, istifa etmesini söyle'
Irmak bebeğin babası cinnet getirdi!
Irmak bebeğin babası cinnet getirdi!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları