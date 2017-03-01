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MİT Tırları görüntülerinin yayınlanması davası ertelendi
01.03.2017 13:35:58

MİT Tırları görüntülerinin yayınlanması davası ertelendi

Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı MİT tırları görüntülerinin yayınlanması davasında, gazeteci Soner Yalçın 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. Mahkeme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davaya 'katılan' sıfatıyla kabulüne karar verirken, kıdemli üye hakim bu karara muhalefet şerhi koydu.

Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı MİT tırları görüntülerinin yayınlanması davasında, gazeteci Soner Yalçın 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. Mahkeme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davaya 'katılan' sıfatıyla kabulüne karar verirken, kıdemli üye hakim bu karara muhalefet şerhi koydu.

MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili görüntülerin yayınlanmasına ilişkin Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda görülen duruşmaya sanıklar Enis Berberoğlu ve Erdem Gül katılırken, sanık Can Dündar ise duruşmaya gelmedi. Davanın şikayetçilerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise avukatı Hatice Çelik temsil etti. Sanıklara destek olmak için adliyeye gelen CHP'li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş, Ali Şeker ve Gürsel Tekin duruşma salonuna alınmadı.

Duruşmanın başlamasının ardından, mahkeme başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, avukatı aracılığıyla dilekçe sunarak davaya katılma talebinde bulunduğunu açıkladı. Sanıklar Can Dündar ve Erdem Gül'ün avukatları, gizlilik kararının kaldırılmasını talep ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı ise bu talebin reddedilmesine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti oy birliğiyle yargılamanın kapalı görülmesi kararının kaldırılması talebini reddetti.

Cumhurbaşkanı davaya 'katılan' sıfatıyla kabul edildi, üye hakim şerh koydu

Şikayetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davaya müdahil olma talebi ise Cumhurbaşkanının devletin başı ve temsilcisi sıfatının bulunması göz önüne alınarak oy çokluğuyla, kabul edildi. Heyetin kıdemli üyesi Ömer Karagöl, Erdoğan'ın katılan sıfatı kabulü kararına muhalefet şerhi koydu. Cumhurbaşkanının kişisel olarak katılma hakkı bulunmadığını belirten Hakim Karagöl, talebin reddine karar verilmesi gerektiği görüşünde bulunduğu belirtti.

Melih Gökçek'in tanık olarak dinlenilmesi talebi reddedildi

Duruşmada daha sonra, hakkında zorla getirilme kararı bulunan gazeteci Soner Yalçın, tanık olarak dinlendi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in tanık olarak dinlenmesi talebini reddetti. Sanıklar ve avukatlarına ek savunma hakkı verilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 27 Nisan 2017 tarihin erteledi.

"Tanık, müvekkilimin bu suçlarla ilgisi olamayacağını söyledi"

Duruşmanın sona ermesiyle birlikte, Enis Berberoğlu ve Erdem Gül, adliyenin karşısında bulunan Çağlayan meydanından, CHP'li 2 vekille birlikte basın açıklaması yaptı. Enis Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, dosyada önceden verilmiş bir gizlilik kararı olduğunu hatırlatarak, "Bu nedenle detaylara giremeyeceğiz. Bugün bir tanık dinlendi. Tanığın verdiği ifade bizim için son derece önemliydi. Bu tanığın dinlenmesini hem biz istedik hem de savcılık istemişti. Savcılık daha sonra bu tanık dinlenmesin, hemen karar verilsin demişti. Mahkeme reddetti. Tanık bugün geldi ve müvekkilim Enis Berberoğlu'nun bu davadaki suçlamalara bir ilgisi olamayacağını inandığını söyledi. Bu bizim açımızdan önemli. Toplanmasını istediğimiz deliller olacak bundan sonra. Duruşma 27 Nisan'a ertelendi" ifadelerini kullandı.

"Gazetecilik suç değildir"

Sanıklardan Erdem Gül ise "Tek bir şey söyleyeceğim. Burada yargılanan terör örgütü falan değil, gazeteciliktir. Gazetecilik suç değildir. Bir an önce gazeteciler hapishanelerden çıkarılsın. Şu an 150 civarından gazeteci arkadaşımızın hapiste olduğunu biliyoruz. Bir an önce özgür olmalarını istiyorum" dedi.
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