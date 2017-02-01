01.02.2017 09:29:31

MİT'te 850 pilot incelemeye alındı

MİT IŞİD ile bağlantılı olabileceği ihtimaline karşı Türkiye'de çalışan 850 yabancı pilotu olası bir '11 Eylül faciası' yaşanmasın diye mercek altına aldı.

Türk sivil havacılığının başta THY olmak üzere son yıllarda dünyayı kıskandıracak bir hızla büyümesi beraberinde pilot açığını da getirdi. Pilot açığını karşılamak için şirketler yabancı pilot istihdam etti. Şu anda yaklaşık 700'ü THY olmak üzere özel havayolu şirketleryle birlikte Türkiye'de 850 yabancı pilot görev yapıyor.

MİT İNCELEMEYE ALDI

MİT, havayolu şirketlerinden istihdam ettikleri yabancı pilotların listesini talep etti. MİT'in özellikle Türkiye Cumhuriyetleri'nden gelen yabancı pilotların üzerinde titizlikle durduğu öğrenildi. Bu kararda Reina' saldırganı Abdülkadir Masharipov'un Özbek asıllı olması etkili olduğu belirtiliyor.

MİT'TE 11 EYLÜL ALARMI

MİT'in yabancı pilotların IŞİD'le bağlantıları olup olmadığını araştıracağı belirtiliyor. Güvenlik ve istihbarat güçleri, IŞİD'in Reina saldırısının ardından tıpkı 11 Eylül'de ABD'deki ikiz kulelere düzenlenen saldırı ihtimaline karşı bu önlemi aldığı öğrenildi.

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