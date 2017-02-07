07.02.2017 20:25:49

MİT açıkladı: İşte FETÖ'nün Bylock'ta en zor kırılan şifreleri

FETÖ’nün şifreli haberleşme sistemini ByLock’u gizlemek için olağanüstü ‘tedbirler’ uygulanmış.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberine göre MİT'in ByLock raporuna göre, örgüt üyeleri ‘sanal in' deşifre olmasın diye çoğunlukla 9 ve üzerinde karakterler kullanarak şifreler oluşturdu.



KULLANICI BİLGİLERİ KORUMAYA ALINMIŞTI



Böylece özellikle istihbarat teşkilatı veya emniyetin sisteme sızması halinde kullanıcıların bilgileri korumaya alındı.



EN ZOR KIRILAN ŞİFRELER



Raporda en zor kırılan şifreler şöyle sıralandı:



- tedbirieldenbirakma.01

- olmakyadaolmamak123.

- Yahaf1z99.Yahaf1z99.

- 1qaz2wsx3edc4rfv5tgb6yhn7ujm8ik

- 9ol.0p

- Selam2010-Selam.2010-

- wertyuiop1234567890@

- tedbirieldenbirakma.01

- olmakyadaolmamak123.

- Yahaf1z99.Yahaf1z99.



MİT BAYLOCK'U NASIL ÇÖZDÜ?



Teşkilatın, teknik istihbarat usul, araç ve yöntemlerini kullanarak, sisteme ait sunucuların üzerindeki verilerle, uygulama sunucusunun ve IP adreslerinin satın alındığı e-posta adreslerinin içerikleri başta olmak üzere muhtelif verilerin elde ettiği belirtildi.



Raporda şöyle denildi:



“Devletin teknik istihbarat faaliyetlerine ilişkin imkan ve kabiliyetlerin açığa çıkarılmaması ve istihbarata karşı koyma amacıylaverilerin temin edilmesine ilişkin hassas yöntem, usul ve araçlara yer verilmemiştir.”



Uygulamanın bağlandığı IP adreslerinin tespit edilmesi için farklı zamanlarda tekrarlanan testler yapıldığı da ifade edildi.

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