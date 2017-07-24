24.07.2017 21:36:26

Mısırlı öğrenciler yeni bir araba projesine imza attı

Mısırlı öğrenciler engelliler için ilgi çeken yeni bir araba üretti.

Hilvan mühendislik fakültesi öğrencileri geçtiğimiz gün engelliler için yeni bir projeye imza attı.

Mısırlı öğrenciler herkesin ilgisini çeken 3 tekerlekli yeni bir engelli aracı üretti.

Bu aracın özelliği, engelli sürücünün aracı kullanmak için bacaklarına ihtiyaç duymaması ve sadece ellerini kullanması.

Proje sahiplerinden olan Ahmet Adil konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Engellilerin hayatını kolaylaştıracak yeni bir proje yapmak istedik. Elektrikli sandalyeler yaygın bir şekilde kullanılıyordu ancak bunlarla uzun mesafe gidilemiyordu. Biz de uzun mesafe gidilebilecek ve sadece ellerini kullanarak hareket edebileceğin bir araç üretmeye karar verdik.

Arabanın tasarımını bitirmek için yaklaşık 4 aylık bir çalışma yaptıklarını söyleyen öğrenciler, arabanın hızının saatte 55 kilometreye kadar çıkabildiğini belirttiler.

Elektrikli arabayı şarj etme süresi yalnızca bir saat sürüyor. Ayrıca bu arabanın bir diğer özelliği de yol ortasında şarjı tükense bile hemen durmaz ve uzun bir süre daha çalışır durumda kalır.

Kaynak: Timeturk