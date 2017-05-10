10.05.2017 14:51:23

Mısırlı Hristiyan sanatçının Hz. Muhammed sevgisi

Mısırlı Hristiyan halk sanatçısı Mihail'in, etkinliklerde Hazreti İsa'nın yanı sıra Hazreti Muhammed için de methiye ve ilahiler söylemesi görenleri şaşırtıyor- Mihail:- 'Düğünlerinde Hazreti İsa için methiyeler isteyen Hristiyanlar, bazen de Hazreti Muhammed için methiyeler istiyor. Bizler de bu istekler doğrultusunda sanatımızı icra ediyoruz. Hazreti Muhammed'e yönelik methiyeler içeren ilah

MAHMUD HASSANEYN - Mısırlı Hristiyan halk sanatçısı Cemil Mihail'in, etkinliklerde Hazreti İsa'nın yanı sıra Hazreti Muhammed için de methiye ve ilahiler söylemesi görenleri şaşırtıyor.

Hristiyanlık öğretisini kabul etmesine rağmen uzun yıllardır etkinliklerde Hazreti Muhammed'e kendi yazdığı methiyeler ile ilahileri söyleyen Mihail (54), Hazreti Muhammed'e olan sevgisini "Benim meşguliyetim Peygamber sevgisidir. Bu yüce yolda çabalıyor ve ilahiler seslendiriyorum." sözleriyle dile getiriyor.

Hazreti Muhammed ve Hazreti İsa için uzun yıllardan beri etkinliklerde ilahiler seslendiren Mısırlı Kıpti Mihail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır'ın güneyindeki Asyut vilayetine bağlı bir beldede traktörle çift sürdüğü, tarlada işçilerle çalıştığı, akşamları arkadaşlarıyla buluştuğu zamanlar halk şarkıları söylediğini ve böylece halkın ilgisini çekmeye başladığını anlattı.

- Koroda Müslümanlar da var

Okuma yazma bilmediğini, bir arkadaşının düğününde şarkı söylemesini istemesinin ardından ailesini geçindirmek için ses sanatçılığı yapmaya başladığını ifade eden Mihail, "Bir arkadaşın düğününde şarkı söyleme teklifi aldım. Düğün sahibinden 2,5 cüneyh (15 sent) bahşiş almıştım. Çok para değildi ancak insanlarla tanışmama ve sevgilerini kazanmama vesile olmuştu." dedi.

Düğün ve etkinliklerde sahne almak üzere 3 kişiden oluşan korosunu, Hazreti Muhammed için methiyeler seslendirme yönündeki yoğun talepler üzerine 11 kişiye çıkardığını ve ekibi içinde Müslümanların da bulunduğunu aktaran Mihail, "Müslümanlar hac ibadeti için Suudi Arabistan'a uğurlanırken, " Peygamberi gözlerimle görmem için götür beni, ey sevgili tek muradım seni ziyaret etmek ve makamında nurunu görmektir.' şeklinde ilahiler seslendirdiğini belirtti.

- Peygamber sevgisi

Hristiyan olduğu için İslam peygamberine methiyeler dizme ve ilahiler söylemenin herhangi bir problem teşkil etmediğini vurgulayan Mihail, dinine bağlı olduğunu, Hazreti İsa ile Hazreti Meryem'e de aynı şekilde methiyeleri seslendirdiğini ve Kıptilerin düğünlerine gittiğini kaydetti.

Hem Hazreti İsa'yı hem de Hazreti Muhammed'i sevdiğini ve etkinliklerin katılımcılarına uygun ilahileri seslendirdiğini belirten Mihail, "Düğünlerinde Hazreti İsa için methiyeler isteyen Hristiyanlar, bazen de Hazreti Muhammed için methiyeler istiyor. Bizler de bu istekler doğrultusunda sanatımızı icra ediyoruz. Hazreti Muhammed'e yönelik methiyeler içeren ilahilerin, Hristiyanlar tarafından memnuniyetle karşılandığını görebiliyorum." diye konuştu.

Mısırlı ilahi sanatçılarıyla görüştüğünü ancak onlara ait besteleri seslendirmediğine dikkati çeken Mihail, kullandıkları eserlerin tamamının kendisine ait olduğu bilgisini paylaştı.

Halk sanatçısı Mihail, Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed hakkındaki ilahilerin yanı sıra insan yaşamına ve zamana dair şarkıları da seslendirdiklerini belirterek, Mısır'ın dışında başta Kudüs olmak üzere Türkiye, Fransa, Kuveyt, Katar ve Hindistan gibi ülkelerde sanatını icra etmek istediğini kaydetti.