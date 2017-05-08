09.05.2017 00:29:34

Mısır Parlamentosu'na getirilen 'Ezher' yasa tasarısı

Mısır'da, Ezher şeyhinin yetkilerini sınırlandıran yasa tasarısı geri çekildi

Mısır Parlamentosu Başkanı Ali Abdulal, El-Ezher şeyhinin yetkilerini sınırlandıran yasa tasarısının geri çekildiğini duyurdu.

Abdulal yaptığı yazılı açıklamada, Ezher kanununda değişiklik yapılması ve Ezher Şeyhi'nin yetkilerinin sınırlandırılmasıyla ilgili yasa tasarısının Parlamentodan çekildiğini ifade etti. Abdulal, yasa tasarısının anayasaya aykırı olması nedeniyle geri çekildiğini kaydetti.

Parlamentoda Ezher'le ilgili hiçbir yasa tasarısının görüşülmediğini aktaran Abdulal, yasa tasarısını gündeme getiren milletvekili Muhammed Ebu Hamid'in de tasarının geri çekilmesine mani olacağını düşünmediğini belirtti.

Rejim yanlısı Ebu Hamid, Ezher Şeyhi'nin başkanlık ettiği Kıdemli Alimler Kurulu'nda yapılacak düzenlemeyle kurulun üyelerinin Ezher Şeyhi tarafından değil, cumhurbaşkanı tarafından seçilmesini öngören yasa tasarısını parlamentoya getirmişti.