Mısır'lı Şeyh Muhammed Zebadi'den Türkiye duası!
15 Temmuz'un yıldönümüne yaklaşırken bir yılı dolan darbe girişimine dair paylaşımlar da hatırlanmaya başlandı. Sosyal medyada dolaşıma sokulan videolardan biri de Mısır'lı Şeyh Muhammed Zebadi'nin Türkiye duası. Şeyh, Mısır'da yaşanan darbe girişimi sırasında Türkiye'ye sığınmış, 21 Temmuz 2016'da devam eden protesto gösterilerinde de İMKANDER'in çağrısıyla biraraya gelen Türkiye'deki sığınmacılar eşliğinde 15 Temmuz'dan zaferle çıkıldığı için dua etmişti.