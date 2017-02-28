01.03.2017 02:11:22

Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki şiddet olayları

Refah ve Ariş kentlerinde düzenlenen üç saldırıda bir asker öldü, 6 kişi yaralandı

Mısır'ın kuzeydoğusundaki Sina Yarımadası'nda düzenlenen saldırılarda bir askerin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, güneydeki Refah kentinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından yola döşenen patlayıcı Mahmud Ahmed İbrahim (22) isimli askerin geçişi sırasında infilak etti. İbrahim, bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Refah kentinde kontrol noktasını hedef alan silahlı saldırıda bir asker, Ariş kentinde askerlerin zırhlı araçla geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu da 5 kişi yaralandı.

Söz konusu saldırıların sorumluğunu üstlenen olmadığı ifade edildi.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak nitelendirdiği unsurlara yönelik, güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle operasyonlar yapıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Sina'da, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.