25.02.2017 23:01:40

Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki şiddet olayları

Yaşanan şiddet olayları nedeniyle bölgedeki bazı Hristiyan aileler evlerinden ayrılıyor

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda yaşanan şiddet olayları nedeniyle 2 gündür bölge sakini bazı Hristiyan ailelerin evlerini terk ettiği bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin liderliğinde İstihbarat Şefi Halid Fevzi ile Savunma Bakanı Sıdki Suphi'nin aralarında bulunduğu üst düzey devlet yetkililerinin yer aldığı toplantıda, terör örgütlerinin Sina Yarımadası'nda masum vatandaşları hedef alan saldırılarına ilişkin son gelişmeler tartışıldı.

Sina Yarımadası'ndaki olaylar nedeniyle evlerini terk ederek İsmailiyye iline ulaşan Kıpti ailelerin bir kısmının karşılandığı ve teröristler bölgeden temizleninceye kadar kendilerine konaklama imkanı sağlandığı aktarılan açıklamada, Sisi'nin "ülkede güvenlik ve istikrarı sarsmaya yönelik her türlü girişimin püskürtülmesi ve vatandaşları endişelendiren örgütlerin tüm planların üstesinden gelinmesi gerektiği" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada ise yetkililerin Ariş'teki gelişmeleri takip ettiği vurgulanarak Sina Yarımadası'ndan ayrılmak zorunda kalan bazı ailelerin İsmailiyye, Kalyubiyye, Kahire ve Asyut çevre illerine yöneldiğini belirtti.

- İsmailiyye Proteston Kilisesi 55 aileyi karşıladı

İsmailiyye Protestan Kilisesi İdari sorumlusu Nebil Şükrullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün 50, bugün de 5 Hristiyan ailenin kilise tarafından karşıladığını söyledi.

Ailelerin karşılanması ve yerleştirilmesi kapsamında İsmailiyye'de hükümete bağlı kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının bilgilendirildiğini ifade eden Şükrullah, Sina'dan bölgeye sığınmacı akışının devam ettiğini bildirdi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre ise Sosyal Dayanışma Bakanı Gade Vali, İsmailiyye'de Hristiyan ailelerin sığındığı bölgeye yaptığı ziyarette, Bakanlar Kurulunun Sina Yarımadası'ndaki Ariş'te bulunan evlerini terk etmek zorunda kalan Mısırlı Hristiyanların sorununa çözüm bulmak için kiliselerle koordinasyon içinde bir operasyon odası oluşturduğunu aktardı.

Önceliklerinin Ariş'ten bölgeye sığınan ailelerinin konaklaması olduğunu ve ailelerin, en kısa zamanda evlerine döneceğini anlatan Vali, "Olaylardan etkilenen aileler için maddi yardımlar yapılıyor ayrıca olaylar nedeniyle mal kaybı yaşayanlara tazminat veriliyor." dedi.

Vali, yapılan yardım ve tazminatların miktarına ilişkin bilgi vermedi.

- Hükümet ile kilise yetkililerinin koordineli çalışmaları

Mısır Protestan Kilisesi Halkla İlişkiler Müdürü Nebil Necib de yaşanan bu krizle mücadelede kiliseler ile hükümet yetkililerinin koordinasyon içinde çalıştığına işaret ederek "Yaşananlar, sadece Hristiyanlara değil devlete de yönelik bir saldırıdır." diye konuştu.

Ortodoks Kilisesinden yapılan açıklamada, İsmailiyye'ye gelen sığınmacıların sayısının 202'ye ulaştığı, bunlardan 105'inin gençlik merkezi, 60'ının Kıpti Kilisesi'ne ait dairelere yerleştirildiği, Protestan Kilisesi'nin ise 37 kişiyi karşıladığı aktarıldı.

Sina Yarımadası'nda sonuncusu geçen perşembe günü olmak üzere son haftalarda meydana gelen 5 şiddet olayında, 6 Hristiyan'ın öldüğü duyurulmuştu. Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı saldırganlarca düzenlenen saldırıların ardından bölgedeki Hristiyan ailelerin evlerini terk etmeye başladığı belirtilmişti.

Saldırılarla eş zamanlı olarak terör örgütü DEAŞ'ın Mısır'daki Hristiyanları tehdit ifadeleri içeren bir video kaydı yayınladığı kaydedilmişti.



