25.07.2017 12:30:38

Mısır’ın dış borçlarının detaylı haritası

Mısırlı ünlü yazar Memduh El-Veli, 'Mısır’ın dış borçlarının detaylı haritası' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Veli'nin Arabi21'de yayımlanan makalesini Timeturk çeviri masası Türkçeye çevirdi. İşte makalenin tamamı:

Mısır merkez bankasının verilerine göre geçtiğimiz yılın sonunda Mısır'ın 67 milyar 323 milyon dolar borcu vardı. Bu yılın ilk 7 ayı içinde Ocak ve Mayıs aylarında olmak üzere toplam 7 milyar dolar borç istendi. Dünya bankasından taksit olarak 1 milyar dolar alındı.

Dünya bankasından 1.25 milyar dolar olarak ikinci taksit alınmasıyla beraber yanında ufak tefek borçlar alındı. Tüm bu borçların toplamı şuan ki günümüze bakıldığı zaman 75.6 milyar dolara ulaştığı görülüyor.

Geçtiğimiz yılın verilerine göre 67 milyarın 55.4 milyar doları uzun ve orta vadeli, 11.9 milyar doları ise kısa vadeli olarak ikiye ayrılıyor.

Orta ve uzun vadeli borçların 19.5 milyar doları 16 uluslararası kuruma, 18.2 milyar doları dörtlü Arap ülkelerine, 14.8 milyar doları birbirinden farklı 23 ayrı ülkeye, 2.7 milyar dolar hükümet senetlerine ve 157 milyon dolar Özel sektöre kredi şeklinde dağılıyor.

Devlet kurumları borçları, 6.3 milyar dolar Dünya bankasına, 3.9 milyar dolar uluslararası para fonuna, 2.2 milyar dolar Avrupa yatırım bankasına, 2 milyar dolar Afrika kalkınma bankasına, 4.1 milyar dolar Ekonomik ve sosyal kalkınma fonuna, 934 milyon dolar Arap para fonuna, 814 milyon dolar Uluslararası kalkınma birliğine ve 566 milyar dolar Afirika ithalat ve ihracat bankasına 398 milyon, İslami kalkınma bankasına, 234 milyon OPEC'e, 200 milyon İslami ticaret fonuna, 164 milyon Afrika kalkınma fonuna, 113 milyon Avrupa inşa bankasına, 107 milyon zirai kalkındırma bankasına, 100 milyon petrol yatırımcısı Arap şirketine, 55 milyon temiz teknoloji fonuna dağılıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Mevduat faizlerinde yükseliş

Mevduatların 6.7 milyarlık kaynak Suudi Arabistan'a ait. Arabistan, 2012'nin Mayıs ayında yaklaşık 1 milyar dolar, 19 Temmuz 2013 yılında yani Mısır darbesinden 16 gün sonra faizsiz bir şekilde 2 milyar dolar, 2015'in Nisan ayında 2 milyar dolar, 2016'nın Eylül ayında ise 4 milyar dolar verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) mevduatları ise 4 aşama şeklinde 6 milyar doları geçti. Bunun birincisi 17 Temmuz 2013'te yani darbeden 17 gün sonra faizsiz bir şekilde 2 milyar dolar verdi. BAE, 2015'in Nisan ayında %2.5 faiz oranıyla iki milyar dolar, 2015'in Nisan ayında %2.5 faiz oranıyla 1 milyar dolar, 2016'nın Eylül ayında %4 faiz oranıyla 1 milyar dolar verdi.

Kuveyt ise iki aşama şeklinde toplam 4 milyar dolar verdi. Birincisi 2013'ün Eylül ayında 2 milyar dolar, ikincisi ise 2015'in Nisan ayında 2 milyar dolar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Libya mevduatından ise 1.5 milyar dolar kaldı. Bu Mevduat Mursi döneminde yapıldı.

İkili devlet arasındaki krediler ise şu şekilde: 4.6 milyar Almanya'ya, 2.2 milyar Japonya'ya, 1.9 milyar Çin'e, 1.6 milyar ABD'ye, 1.1 milyar Fransa'ya, 927 milyon Kuveyt'e, 649 milyon BAE'ne, 401 milyon İtalya'ya, 400 milyon Türkiye'ye. Bu krediler Mursi döneminde alınan kredilerden kalanlardır.

Kredilerde 30.5 milyarlık artış

Kredilerde yukarıda zikredilen meblağlara ek olarak 244 milyon Bahreyn'e, 193 milyon İspanya'ya, 185.5 İngiltere'ye, 132 Arabistan'a, 103 Danimarka'ya, 59 Avusturya'ya, 56 Hollanda'ya, 47 Belçika'ya, 39 Kanada'ya, 38 Katar'a, 52 İsviçre'ye, 3 milyon Finlandiya'ya, 1 milyon Norveç'e ve biraz daha azı İsveç'e borç olarak verilecek.

Resmi verilere göre darbeden sonraki 3 buçuk yıl içinde alınan kredi miktarı 24 milyar dolar arttı. Ancak gerçek veriler 24 milyar dolar değil, 30.5 milyar dolar arttığını gösteriyor. Bunun 6.1 milyarı eski borçların faizi ve taksitlerini kapsıyor.

Bu 30.5 milyar doların 15.2'si Körfez ülkeleri arasında mevduat olarak ayrılıyor. 7.5 milyar doları çeşitli kurumlara, 1.6 milyarı Çin'e, 1.25 doları Almanya'ya, 627 milyonu BAE'ne, ve Bahreyn, İtalya, İngiltere, Arabistan, Katar, Belçika ve Finlandiya arasında dağıldı.

Krediler ise 13 uluslararası kurum arasında dağılıyor. Bunlar şöyledir: 3 milyar Dünya bankası, 2.5 milyar Uluslararası para fonu, 567 Arap para fonu, 566 Afrika ithalat ve ihracat bankası, 512 Afrika kalkınma bankası, Ticaret fonu islami bankası, İslami kalkınma bankası, Avrupa inşa bankası, Petrol yatırım Arap şirketi, OPEC ve temiz teknoloji fonu olarak dağılıyor.

Kaynak: Timeturk