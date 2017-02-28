28.02.2017 14:47:34

Mısır-Gazze sınırındaki tüneller

Mısır, Gazze sınırındaki 2 tüneli yıktı

Mısır ordusunun, ülkenin kuzeyindeki Sina Yarımadası ile Gazze sınırında bulunan 2 tüneli yıktığı bildirildi.

Ordu sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Sina'da sivilleri hedef alan saldırıların faillerini yakalamak için ordu güçlerinin bölgede arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Hava güçlerinin 4 hedefe saldırı düzenlediğini, 6 kişiyi etkisiz hale getirdiğini ifade eden Rifai, Refah bölgesinde 2 tünel ile bir deponun imha edildiğini kaydetti.

Sina Yarımadası'nda sonuncusu geçen perşembe günü olmak üzere son haftalarda meydana gelen 5 şiddet olayında, 6 Hristiyan'ın öldüğü duyurulmuştu. Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı saldırganlarca düzenlenen saldırıların ardından bölgedeki Hristiyan ailelerin evlerini terk etmeye başladığı belirtilmişti.

Saldırılarla eş zamanlı olarak terör örgütü DEAŞ'ın Mısır'daki Hristiyanları tehdit ifadeleri içeren bir video kaydı yayınladığı kaydedilmişti.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki darbe ile iktidara gelen askeri yönetim, Filistinlilerin "can damarı" olarak gördüğü tünellerin büyük kısmını yıkmıştı. Son olarak Mısır, Gazze sınırına büyük su boruları döşeyip tünellere deniz suyu pompalamıştı.







