05.05.2017 17:57:29

Mısır gazetesinin Filistinle ilgili haberine Türkiye'den yalanlama

Türkiye'nin UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cengizer: - 'Türkiye her platformda Filistin'e destek olmuştur ve olmaya devam edecektir'

Türkiye'nin UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Mısır gazetesi "El Yevm El Sabi"nin, Türkiye'nin, UNESCO Yürütme Konseyinin İsrail'in Filistin topraklarında "işgalci güç" olarak tanımlandığı kararına karşı oy kullandığı iddiasının yalan olduğunu bildirdi.

Cengizer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazetenin aldatıcı bir yayın yaptığını bildirerek, haberin gerçekleri yansıtmadığını kaydetti.

Türkiye'nin UNESCO Yürütme Kurulu üyesi olmadığını ve bu nedenle de Filistin'le ilgili bu kararda oy kullanma hakkı bulunmadığını vurgulayan Cengizer, "Kaldı ki Türkiye her platformda Filistin'e destek olmuştur ve olmaya devam edecektir." dedi.

Haberin Mısır medyasında yer almasının manidar olduğunu ifade eden Cengizer, bu haberin Mısır yetkilileri tarafından medyaya bu şekilde servis edilmiş olabileceğini kaydetti.

Cengizer, Mısır'ın UNESCO nezdinde Türkiye aleyhine pek çok faaliyeti desteklediğine de dikkati çekti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de yayın yapan "El Yevm El Sabi" gazetesi, Türkiye'nin 2005'ten bu yana üye olmadığı UNESCO Yönetim Kurulunda alınan İsrail'in "işgalci güç" olarak tanımlandığı karar tasarısına destek vermeyerek Filistin'i "sattığı" yönünde bir haber yayımlamıştı.

Türkiye başta Filistin'in UNESCO üyeliğine kabul edilmesi olmak üzere UNESCO Genel Konferansında ve üye olduğu tüm UNESCO organ ve platformlarında Filistin ile ilgili tüm karar tasarılarına sürekli destek vermişti.

Tasarıya ilişkin yapılan oylamada, aralarında Brezilya, Çin, Rusya ve İsveç'in aralarında olduğu 22 ülke kabul oyu verirken, ABD, Almanya, İngiltere, İtalya ve Hollanda'nın da yer aldığı 10 ülke ret oyu kullanmıştı. Oylamada Fransa, Japonya, İspanya ve Arjantin'in aralarında olduğu 23 ülke çekimser kalırken, Sırbistan, Türkmenistan ve Nepal oylamaya katılmamıştı.

UNESCO tarafından geçen ekim ayında kabul edilen bir kararda da "İsrailli işgalci yetkililerin ve iskan edilen yerlere yerleştirilen grupların, Doğu Kudüs'teki eski şehirde, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bölgedeki yasa dışı arkeolojik çalışmalarından derin endişe duyuyoruz." ifadesine yer verilmişti.