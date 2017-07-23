23.07.2017 00:27:31

Mısır, 'en büyük' askeri üssü tartışıyor

Mısır'da açılışı bugün yapılan Muhammed Necip Askerî Üssü, ülke içinde tartışma konusu oldu.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin açılışını bugün yaptığı Ortadoğu'nun ve Afrika'nın en büyük üssü niteliğine sahip Muhammed Necip askeri üssü, ülke içinde tartışma konusu oldu. Sisi rejimini destekleyen gazeteci ve yazarlar, üssün Mısır için önemli olduğunu dile getirirken, bazı isimler ise askerî üssün arkasında başka sebepler olduğu görüşünü paylaştı.

ASKERÎ ÜS MISIR'IN DEĞİL, BAE'NİN!

Avrupa Uluslar arası Hukuk ve Uluslar arası İlişkiler Enstitüsü Başkanı Dr. Mahmud Refaat, “Ne zamandan beri askeri üslerin açılışı kutlamalarla yapılıyor. Muhammed Necib askerî üssünü Birleşik Arap Emirlikleri, Hafter'e destek olsun diye Libya yakınındaki Mısır'da kurdu. Ve Sisi de askerini kiraya veriyor.” ifadesini kullandı.

LİBYA'YA OPERASYONLAR İÇİN Mİ?

İskenderiye'nin 63 kilometre batısında kalan Marsa Matruh vilayetine bağlı Hammam bölgesinde açılışı bugün yapılan üssün Dabaa nükleer santral projesi ve petrol kuyularının güvenliğini sağlayacağı bildirildi. 1993 yılında Hammam'da inşa edilen Askeri yerleşim alanına kurulan üssü şu an için yoğunlukla BAE ve Mısır'ın Libya'nın doğu kesimlerine yönelik operasyonları için kullanması bekleniyor.