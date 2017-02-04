04.02.2017 18:20:47

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, BAE'de

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, 'Arap coğrafyasında yaşanan krizleri' görüşmek üzere Abu Dabi Veliahdı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

AA'nın haberine göre Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şükri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti kapsamında Veliaht Zayid Al Nahyan ile başta Libya, Suriye, Yemen ve Irak olmak üzere Arap coğrafyasında yaşanan sorunları görüştü.

Açıklamada, Arap ülkelerinin karşı karşıya kaldığı güvenlik sorunları ve istikrarsızlık karşısında, iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi konusunun ele alındığı belirtildi.

Veliaht Al Nahyan'ın da görüşmede iki ülkeyi birbirine bağlayan sağlam ve özel ilişkilere dikkati çekerek, BAE'nin Mısır'ın içinde bulunduğu sıkıntılarla mücadelesinde yanında olduğu mesajını verdiği kaydedildi.

Yurt dışında yayın yapan muhaliflere ait bir televizyon kanalında, bir süre önce Şükri ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi arasında geçen konuşmanın ses kaydı yayınlanmıştı. Basına sızan konuşmada ikili, Suudi Arabistan ile ilişkilerin gergin olduğu ancak BAE ile "iyi ilişkilere" sahip olduklarından bahsetmişti.

Söz konusu ziyaretin basına sızan bu konuşmaların ardından gerçekleşmesi ise dikkati çekti.

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