16.02.2017 10:03:22

Mısır Dışişleri Bakanı'ndan 'Suriye'de ateşkes' açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Suriye’deki ateşkes konusunda açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Manuel de Oliveira Guterres, görevine başlamasının ardından yurt dışına gerçekleştirdiği ilk ziyareti kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.



ATEŞKES...

AA'nın haberine göre Mısır'ın başkenti Kahire'de Guterres ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Şukri, “Suriye'de ateşkes konusunda bağlayıcılık olması gerekiyor. Uluslararası toplumun da siyasi süreci engellememesi lazım” dedi.



"MUHALEFETİN HEYETİNİ MERAKLA BEKLİYORUZ"

BM Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile daha önce yaptığı görüşmede Mısır'ın Suriye'deki barışçıl siyasi sürece tam destek verdiğini vurguladığını belirten Şukri, Mısır'ın, Suriye muhalefetinin müzakerelere katılacak heyetini kurmasını önemle beklediğini de dile getirdiğini söyledi.

Şukri, Suriye'yi mevcut yıkımdan kurtarmak, devam eden çatışmayı durdurmak ve terör örgütlerini ülkeden çıkartmak için esneklik gösterilmesi ve gerçekçi davranılması amacıyla hükümet ile muhalefetteki birçok tarafla görüştüklerini hatırlattı.



LİBYA



Bakan ayrıca Libya krizi konusunda Mısır'ın, 2015'te Fas'ın Es-Suheyrat kentinde imzalanan anlaşmaya uygun yol haritası çizmek ve devlet kurumlarının oluşturulması için birtakım ziyaret ile görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bazı Libyalı yöneticilerin Libya'daki çözümün Libyalılara ait olması gerektiğini vurgulayarak siyasi anlaşmada değişikliklerin yapılmasını istediğine değinen Şukri, Mısır'ın bu konuda müdahil olmadığına ve uygun ortam oluşturmaya çalıştığına işaret etti.

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