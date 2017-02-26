27.02.2017 00:02:13

Mısır'daki yargılamalar

Mursi ve 26 İhvan yetkilisinin yargılanmasına devam edildi- Gösteri yapmakla suçlanan 227 kişi 10 yıla varan hapis cezasına çarptırıldı

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, kamuoyunda "hapishaneler baskını" olarak bilinen davanın duruşmasında, hala ülkenin cumhurbaşkanı olduğunu söyledi.

Mursi ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan (İhvan) 26 yetkilinin yargılandığı davanın duruşması başkent Kahire'nin doğusundaki Polis Akademisi'nde görüldü. Mursi duruşma sırasında, cam kafesten mahkeme heyetine seslenerek, "Ben hala cumhurbaşkanıyım ve mahkemenin bu davaya bakma yetkisi olmaması nedeniyle yargılanmayı kabul etmiyorum." dedi.

Duruşmada, aynı davada yargılanan İhvan liderlerinden Muhammed el-Biltaci, hakimle husumeti olduğu ve sanıkların taleplerine cevap vermemesi gerekçesiyle hakimin reddi talebinde bulundu. Mahkeme, Biltaci'nin talebini incelemek üzere duruşmayı 29 Mart'a erteledi.

Öte yandan, Kuzey Kahire Ceza Mahkemesi, gösteri yapmakla suçlanan 227 kişiyi 10 yıla varan hapis cezasına çarptırdı.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, devrimin 3. yıl dönümünde düzenlenen gösterilere katılmakla suçlanan 15 kişiye birer yıl, 212 kişiye ise 10'ar yıl hapis cezası verildi. Hükme temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.