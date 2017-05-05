05.05.2017 21:43:38

Mısır'da Türkçe öğrenenler için etkinlik

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Güney:- '(Türkçe öğrenen öğrencilere hitaben) Teknoloji ve bilimle donanıp yabancı kültürlerle iletişime geçebilirseniz acımasız rekabet ortamında diğerlerinin önüne geçecek ve ülkenizin şanını yücelteceksiniz'

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği binasında, Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrenen Mısırlı öğrenciler ve Türk iş adamlarının katıldığı etkinlik düzenlendi.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ali Rıza Güney, etkinlikte yaptığı konuşmada, yabancı dili iyi konuşmanın kapalı kapıları açtığını ve ihtiyaç zamanında kullanılacak bir kredi kartı görevi gördüğünü kaydetti.

Öğrencilere de seslenen Güney, "10-15 yıl sonra Mısır'ın dünya ülkeleri arasında işgal edeceği yeri siz belirleyeceksiniz. Bu sizin sorumluluğunuzda. Teknoloji ve bilimle donanıp yabancı kültürlerle iletişime geçebilirseniz acımasız rekabet ortamında diğerlerinin önüne geçecek ve ülkenizin şanını yücelteceksiniz." ifadesini kullandı.

Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selahattin Emre Çelebi de Türk iş adamlarına, Türk ve Mısır toplumu arasında köprü görevi gören enstitü öğrencilerine yatırım yapma ve farklı alanlarda deneyim kazanmaları için ortam hazırlama çağrısı yaptı.

Etkinlik kapsamında Yunus Emre Enstitüsü öğrencilerine takdir belgesi verildi.