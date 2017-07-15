15.07.2017 11:32:15

Mısır'da turistlere bıçaklı saldırı!

Mısır'ın Hurghada kentinde bir tatil köyünde bıçaklı saldırı gerçekleşti.

Saldırıda iki Ukraynalı turistin hayatını kaybettiği, dört turistin de yaralandığı belirtildi. Saldırgan polis tarafından yakalandı.

BOĞAZLARINI KESTİ

Bir saldırgan tarafından boğazı kesilen iki Ukraynalı turistin öldüğü bildirilirken, resmi açıklamaya göre, diğer ülke vatandaşları olan yaralı dört turist hastaneye taşındı.

Saldırganın plaja yüzerek geldiği iddia ediliyor. Mısırlı yetkililer, saldırının arkasında kimin olduğunu araştırıyor.