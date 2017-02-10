10.02.2017 14:40:35

Mısır'da Mübarek'in bakanına hapis cezası

Eski Su Ürünleri ve Sulama Bakanı Allam, yolsuzluk olaylarına karıştığı gerekçesiyle 7 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

Mısır'da 2009-2011 yıllarında Su Ürünleri ve Sulama Bakanı olarak görev yapan Muhammed Nasruddin Allam'ın yolsuzluk olaylarına karıştığı gerekçesiyle 7 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kuzey Giza Ceza Mahkemesi, El-Ayyat ilçesinde "26 bin dönümlük araziye el konulmasını kolaylaştırdığı" gerekçesiyle Allam ve arazi ıslahı şirketinin yönetim kurulu başkanı Ahmed Abdusselam Kure'yi yedişer yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemenin kararında Allam, görevini kötüye kullanarak "haksız yere başkaları adına kazanç elde etmeye çalışmakla" suçlandı.

Allam, kararın ardından polis ekipleri tarafından başkent Kahire'nin güneyindeki Tora Cezaevi'ne götürüldü.

Eski bakanın avukatları ise suçlamaları reddetti.

Kararla ilgili temyiz yolunun açık olduğu ifade edildi.

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