28.12.2016 07:21:51

Mısır'da milyon dolarlık rüşvet

Mısır'da devlet dairesinde çalışan üst düzey bir satın alma görevlisinin rüşvet aldığı belirlendi...

Ajanslarda yer alan habere göre, Mısır'da devlet dairesinde çalışan üst düzey bir satın alma görevlisinin, milyonlarca dolar tutarında rüşvet aldığı duyuruldu.

Mısır İdari Kontrol Kurumu tarafından yapılan açıklamada, görevlinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 24 milyon Mısır cüneyhi (1.2 milyon dolar), 4 milyon dolar, 2 milyon euro ve 1 milyon Suudi Arabistan riyali (192 bin dolar) nakit paranın ele geçirildiği bildirildi.

Söz konusu kişinin onlarca gayrimenkul ve lüks marka otomobilin yanı sıra çok değerli mücevherlere sahip olduğu da kaydedildi. Mısır'da gündemi kısa sürede değiştiren rüşvetçi yetkilinin kimliği ve çalıştığı kuruma dair kamuoyuna bilgi verilmedi. Ülkede en çok izlenen televizyon kanallarının yanı sıra devlet televizyonu ERTU da konuyu gündeme taşıdı.

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