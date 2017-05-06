06.05.2017 19:53:35

Mısır'da İhvan mensuplarına yönelik yargılamalar

Mısır mahkemesi, İhvan'ın önemli iş adamlarından Hasan Malik ile 2 kişinin tutukluluk süresinin 45 gün uzatılmasına karar verdi

Mısır mahkemesinin, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) önemli iş adamlarından Hasan Malik ile 2 kişinin tutukluluk süresinin 45 gün uzatılmasına karar verdiği bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Devlet Yüksek Güvenlik Savcılığının itirazını kabul eden Kahire Ceza Mahkemesi, "yasa dışı örgüte üye olmak ve milli ekonomiye zarar vermekle" suçlanan İhvan'ın önemli iş adamlarından Hasan Malik ile 2 kişinin tutukluluk süresinin 45 gün uzatılmasına karar verdi.

Mahkeme, önceki gün sanıkların serbest bırakılmasına karar vermiş ancak Devlet Yüksek Güvenlik Savcılığı karara itiraz etmişti.

Ülkenin en önemli iş adamlarından Malik, "terörist bir yapıya üye olma ve finansman sağlama" suçlamalarıyla başsavcılığın talebi üzerine başkent Kahire'deki evinde Ekim 2015'te gözaltına alınmıştı.