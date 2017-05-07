07.05.2017 15:32:34

Mısır'da feci kaza: 9 ölü

Mısır'ın İskenderiye kentinde meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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Mısır'ın İskenderiye kentinde meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.Mısır'ın İskenderiye kentinde birçok aracın karıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Khaled Megahed, olayda yaralanan 11 kişinin çevre hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti. Megahed, yaralıların hayati riskinin bulunmadığını söyledi.Mısır'da 2015 yılında 25 bin 500 ölümlü kaza yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan bir raporda Mısır, trafik kazaları nedeniyle Arap ülkeleri arasında 16'ncı, 180 ülke arasındaysa 109'uncu sırada yer aldı.