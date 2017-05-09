SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Mısır'da darbe karşıtlarının yargılanması
09.05.2017 17:34:09

Mısır'da darbe karşıtlarının yargılanması

İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii ve aynı davada yargılanan 49 kişinin itirazını kabul eden mahkeme, haklarında verilen çeşitli sürelerdeki hapis cezalarını bozarak sanıkların yeniden yargılanmasına hükmetti

Mısır yargısının, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'ye "şiddet olayları" suçlamasıyla verilen müebbet hapis cezasını bozduğu bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Temyiz Mahkemesi Muhammed Bedii'ye "şiddet olayları" davasında verilen müebbet hapis cezası (25 yıl) ile aralarında İhvan'ın üst düzey isimlerinden Muhammed el-Biltaci'nin de bulunduğu 49 kişiye verilen değişik sürelerdeki hapis cezalarını, sanıkların itirazı üzerine iptal etti.

Mahkemenin sanıkların yeniden yargılanmasına hükmettiği belirtildi.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından darbe karşıtı yüzlerce kişi, "İzinsiz gösteri düzenlemek, şiddet olaylarına karışmak, yasaklı örgüte üye olmak, kamu düzenini bozmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.



    YORUM YAZ
Fransa'da çığ faciası: 3 ölü
Fransa'da çığ faciası: 3 ölü
Bonneval-sur-Arc mevkisinde çığ düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
09.05.2017 17:39:09
Güney Pasifik'te 6,8 büyüklüğünde deprem
Güney Pasifik'te 6,8 büyüklüğünde deprem
Güney Pasifik'in kuzeyindeki Vanuatu'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
09.05.2017 17:30:03
Güney Kore'nin yeni cumhurbaşkanı, Kuzey Kore ile yakınlaşmayı düşünüyor
Güney Kore'nin yeni cumhurbaşkanı, Kuzey Kore ile yakınlaşmayı düşünüyor
Güney Kore'de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi bitti.
09.05.2017 17:05:08
HDP'li Akdoğan'ın vekilliği düşürüldü
HDP'li Akdoğan'ın vekilliği düşürüldü
HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın milletvekilliği düşürüldü.
09.05.2017 16:35:33
Abdullah Gül taziyeleri kabul ediyor
Abdullah Gül taziyeleri kabul ediyor
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziyeye Sırrı Sakık ve Ahmet Türk de geldi.
09.05.2017 15:09:55
Reina iddianamesi tamamlandı
Reina iddianamesi tamamlandı
Reina gece kulübünde yaşanan saldırıya ilişkin iddianame tamamlandı.
09.05.2017 13:59:58
Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin araçlarını kundakladı
Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin araçlarını kundakladı
Yahudi yerleşimcilerin İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yaklaşık 30 aracı kundakladığı bildirildi.
09.05.2017 13:48:36
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'ABD, Davutoğlu döneminde devreye girdi'
'ABD, Davutoğlu döneminde devreye girdi'
Başbakan Yıldırım'dan İsrail'e: Bu nöbet bitmez
Başbakan Yıldırım'dan İsrail'e: Bu nöbet bitmez
Erdoğan'ın Kudüs sözlerine İsrail'den cevap
Erdoğan'ın Kudüs sözlerine İsrail'den cevap
FETÖ soruşturmalarında devlete düşen görev: Bir ‘ihraç’ hikâyesi
FETÖ soruşturmalarında devlete düşen görev: Bir ‘ihraç’ hikâyesi
Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın
Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın
Kılıçdaroğlu'ndan 'parti içi tartışma' açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'parti içi tartışma' açıklaması
'Bugünün “Reis'ten çok Reisçi”leri, darbe başarılı olsaydı “Fetullah'tan çok Fetullahçı” olacaklardı'
'Bugünün “Reis'ten çok Reisçi”leri, darbe başarılı olsaydı “Fetullah'tan çok Fetullahçı” olacaklardı'
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Topu Saray'a atıp kendinizi temize çıkarmaya çalışırken...
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Topu Saray'a atıp kendinizi temize çıkarmaya çalışırken...
15 Temmuz şehidinin eşinden Topbaş'ın damadına tepki
15 Temmuz şehidinin eşinden Topbaş'ın damadına tepki
Erdoğan'dan İsrail'e 'ezan tasarısı' tepkisi
Erdoğan'dan İsrail'e 'ezan tasarısı' tepkisi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları