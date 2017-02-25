25.02.2017 19:36:42

Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik yargılamalar

İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedi'nin de arasında olduğu 300'den fazla kişi, 'duruşmada düzeni ihlal etmek' suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedi'nin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin "duruşmada düzeni ihlal etmek" suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi, 739 kişinin yargılandığı kamuoyunda "Rabia gösterilerine müdahale" olarak bilinen dava duruşmasında, Bedi ve darbe ile görevinden uzaklaştırılan ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Usame'nin de arasında olduğu 300'den fazla kişiye, "duruşmada düzeni ihlal etmek" suçlamasıyla 1 yıl hapis cezası verdi.

Davada yargılanan gazeteci Mahmud Şevkan'ın avukatı Kerim Abdurrazı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kafes arkasında tutulan bazı sanıkların savunmalar yapıldığı sırada kafeslere vurduğunu söyledi.

Yargıcın bunun üzerine duruşma düzenini bozdukları gerekçesiyle 300'den fazla sanığa 1 yıl hapis cezası verdiğini belirten Abdurrazı, 19 sanık avukatlarıyla yaptıkları itiraz neticesinde bazı kişiler hakkında söz konusu cezanın kaldırıldığını ifade etti.

Şevkan, mahkemenin bir sonrakinin duruşmanın 21 Mart'ta yapılmasına karar verdiğini aktardı

Savunma heyeti üyesi Ahmed Sa'd da sanıklar hakkında verilen 1 yıl hapis cezası kararına itiraz edeceklerini kaydetti.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Rabiatu'l-Adeviyye Meydanı, 14 Ağustos 2013'te güvenlik güçleri tarafından silah zoruyla boşaltılmış, kanlı olaylarda resmi rakamlara göre, 8'i güvenlik güçlerine mensup olmak üzere 632 kişi hayatını kaybetmişti.











