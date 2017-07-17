17.07.2017 13:17:12
Mısır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var
Mısır’ın Giza kentinde güvenlik güçleri ile halk arasında çıkan çatışmada bir kişi öldü, 56 kişi yaralandı.
Mısır hükümetinin Giza kentinde yerleşim yerlerini kaldırmak için yürüttüğü çalışma nedeniyle güvenlik güçleri ile Mısırlı vatandaşlar arasında çatışma çıktı.
İlk belirlemelere göre bir kişinin öldüğü, 37'si polis 56 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişinin tutuklandığını belirtildi.
GAZ KULLANILDI
Mısır polisi, yasa dışı inşa edilen konutların yıkılması için gönderilen buldozerlere karşı Nil Nehri kıyısında bulunan el-Waraq adasında evlerini savunan kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.